На пищевое производство в Бердске требуются

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• оператор-упаковщик, з/п до 30000 р.
• дозировщик, з/п до 35000 р.
• изготовитель творога, з/п до 30000 р.
• наладчик-оператор, з/п до 40000 р.
• уборщик производ помещений, з/п от 22000 р.
• грузчик, з/п от 19000 р.
Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск "Речной вокзал"), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65
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