На пищевое производство в Бердске требуются
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На пищевое производство в Бердске требуются

3:14:018/18/2021Фото: "Снеговичок"
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Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.


 

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор-упаковщик, з/п до 30000 р.

• дозировщик, з/п до 35000 р.

• изготовитель творога, з/п до 30000 р.

• наладчик-оператор, з/п до 40000 р.

• уборщик производ помещений, з/п от 22000 р.

• грузчик, з/п от 19000 р.

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата

заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск "Речной вокзал"), форменная одежда.

г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

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