40 человек погибли в аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы
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40 человек погибли в аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы

3:27:548/18/2021Фото: pixabay
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Люди все еще надеются покинуть страну.

Люди погибают прямо в аэропорту

Около 40 человек погибли с понедельника в аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы. По информации члена движения Талибан (запрещено в РФ), люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и "и не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".

Также представители движения сообщили, что люди услышали ложную информацию о том, что некоторым удалось улететь без виз и паспортов. Кроме того, в панике из-за неопределенности в стране в аэропорт приходит много женщин, которые опасаются за свое благополучие при режиме талибов. 

Но, несмотря на все предупреждения, сотни людей приходят в аэропорт, в надежде покинуть страну.

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