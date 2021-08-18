40 человек погибли в аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы

Около 40 человек погибли с понедельника в аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы. По информации члена движения Талибан (запрещено в РФ), люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и "и не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".
Также представители движения сообщили, что люди услышали ложную информацию о том, что некоторым удалось улететь без виз и паспортов. Кроме того, в панике из-за неопределенности в стране в аэропорт приходит много женщин, которые опасаются за свое благополучие при режиме талибов.
Но, несмотря на все предупреждения, сотни людей приходят в аэропорт, в надежде покинуть страну.