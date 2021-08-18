"В лесах Якутии настоящее мракобесие": Как выживают и тушат жуткие пожары - настоящие голоса, фото и видео

Сейчас в Якутии самый крупный действующий лесной пожар (в Горном, Кобяйском, Намском, Хангаласском улусах и Якутске) охватывает площадь около 1,6 млн га. В итоге он занял третье место в рейтинге самых крупных зафиксированных пожаров в истории. Сильнее леса горели только в Канаде в 2005 и 2019 годах.
Напомним, леса начали гореть в Якутии в июле, когда в республике установилась сухая и жаркая погода. Огонь затронул объекты инфраструктуры и населенные пункты, в связи с чем власти региона ввели режим ЧС.
В настоящий момент пожары в Якутии тушат около 5 тыс. человек и 890 единиц техники, из них 13 единиц летательных аппаратов, способных нести огнетушащие средства.
В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Тастах, Кырыкый, Мельжехси, Ударник, Фрунзе, Едей и Бярийе задействовали специалистов МЧС России, проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. На территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов сохраняется напряженная обстановка.
По последним данным, на территории региона действуют 163 природных пожара, из них тушат 54. При этом за весь пожароопасный сезон в Якутии зарегистрировали 1482 лесных пожара.
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию. По его словам, главной причиной масштабных лесных пожаров в регионе стал человеческий фактор.
- На утреннем штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили,— сказал он.
Чуприян назвал ситуацию с пожарами в Якутии сопоставимой с аномально жарким летом 2010 года.
- Главная причина — это все-таки человеческий фактор. Это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле, — добавил замглавы МЧС.
Как рассказал руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, катастрофа такого масштаба происходит в Якутии второй год подряд. Так, в 2021 году (по данным на 10 августа) площадь, пройденная лесными пожарами, составила 9,3 млн га, а в 2020 году — 6,8 млн га. Об этом говорят данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз.
- Пожары таких масштабов ведут к деградации таежных ландшафтов, упрощению их пространственной структуры, сокращению биологического разнообразия, нарушению многих средообразующих и климаторегулирующих функций лесов, — отметил Ярошенко.
Если сравнить данные за последние два десятка лет, то можно заметить, что масштабы лесных пожаров в Якутии, как и в целом в таежных лесах страны, только растут.
"С помощью добровольцев весь процесс идет быстрее. Но людей всё равно не хватает. И техники тоже"
Илья, доброволец штаба по тушению пожаров в Якутске, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" 18 августа об особенностях работы и о том, как тужат пожары в регионе. Он отметил, что сейчас в Якутии довольно плачевная ситуация, но постепенные сдвиги есть.
- Я живу в Якутске. Смог, стоящий в городе на протяжении 2-3 лет, напрягает очень сильно. На работу пришло письмо о том, что руководителям надо поддержать добровольческое направление - оказать помощь в тушении пожаров. Начали набирать добровольцев, я также распространил информацию в соцсетях. Мы поехали туда, а там просто мракобесие. Но в Якутске, конечно, гораздо хуже смог, потому что город в низине находится, не обдувается ветрами. А в лесах более или менее, но дым более опасный, густой, - оценил волонтер.
Он отметил, что каждый маленький поселок локально тушат 2-3 человека. Хотя пожар огромный, на несколько гектаров. Они делают это без техники.
- Непонятно, как с ним справляться. Ходим вокруг него. Водой невозможно потушить. Там от земли до верхнего слоя сантиметров 20 опавших иголок, травы сухой. Мы лично попробовали потушить один участок в 10 квадратов, вылили туда 3 куба воды. Отвернулись, он опять загорелся, - рассказал Илья.
По его словам, в тушении участвуют люди с Авиалесоохраны России. Конкретно в том районе, где он работает, на 40 кв. км отправлено в помощь 6 человек из Томска. Плюс один сельчанин, глава поселка, потому что он знает местность. Остальные – добровольцы.
- Дали один трактор гусеничный, чтобы выкопать полосу, через которую огонь не переходит. А он один на огромную территорию, на которой не один пожар, а два-три. Это сотни километров. Трактор гоняют туда, где он нужнее. Если, например, возле деревни горит. Другие пожары продолжаются, - отмечает якутянин.
Доброволец объяснил, что пожары горят днем, это время самое активное. Огонь гуляет с ветром, может подняться на верхушки деревьев. Если ветра нет, то он может двигаться только по низу. Всё сильно зависит от погоды. Илья надеется, что пожары закончатся либо с дождями, либо с первым снегом, как в прошлом году. Он сказал, что когда пошел снег, небо стало чистым.
- Сейчас создан штаб по инициативе общественных деятелей. После его создания нас стали поддерживать депутаты, дали помещение, обеспечение, немного денег появилось. Также берут пожертвования с учреждений. У меня на работе тоже можно написать заявление, чтобы с зарплаты удерживали некую сумму. Это добровольно, кто сколько сможет помогает, - поделился участник штаба.
Житель Якутска также рассказал, что за работу по договору им платят 200 рублей в час. Но неизвестно, какая сумма в итоге получится, так как непонятно, сколько отработано часов. Договор длится неделю. В группе было 12 добровольцев. В основном молодежь, студенты. Когда они уезжали, прибыли еще 19 человек.
- Правительство организовало привоз профессионалов. Но они уже в ужасном состоянии – уставшие, морально подавлены. У них по закону командировка 45 дней. А они там уже по 50-55 дней и не знают, когда это закончится. Но работают, - говорит он.
Доброволец также рассказал, как борются с пожарами.
- Обжигается какая-то часть территории, линию делают, чтобы не дать неконтролируемому огню пройти. Он запирается в квадрате, из которого не сможет выбраться. Так как то, что уже горело, повторно гореть не будет. С помощью добровольцев весь процесс идет быстрее. Но людей всё равно не хватает. И техники тоже, - делится он.
«Всё через народ – люди собирают деньги, предприниматели собирают нужные вещи, женщины готовят для добровольцев»
- У нас тут такой ужас стоял. В Бясь-Кюёле, это Горный улус, сгорели 10 домов. Горели леса около деревень. Все лето тушили, тише становилось, но все равно не удавалось всё ликвидировать. Потом глава поселения сделал объявление, что пожар уже близко, около нашей деревни. Меньше 10 километров. Скоро будет эвакуация, надо наполнять ёмкости водой. У нас началась жуткая паника, - делится с "Курьер. Среда. Бердск" Кристина Егорова, жительница села Едей Хангаласского улуса.
Она рассказала, что из Якутска к ним отправили отряд добровольцев. Жителями был организован неофициальный фонд, через который люди собирают деньги, предприниматели собирают нужные вещи.
- Всё через народ. У нас была создана добровольческая организация, которая регистрирует волонтеров, заключает договоры. Им дают питание и транспорт, выплачивают зарплату. Через них мы стали отправлять добровольцев автобусами. У нас еще там дорога плохая, добираться где-то 7 часов от центра. Местные женщины готовят для добровольцев. Также мы пересылаем информацию через социальные сети. Нам очень хорошо помогли земляки, уроженцы. Те, кто неравнодушен. Собрали хорошую сумму и на неё стали отправлять помощь, вплоть до еды, оборудования, - говорит Кристина.
Местная жительница отметила, что МЧС направили в регион специалистов из Подмосковья, прилетели самолеты. Также приехал глава улуса.
- После Бясь-Кюёль все мобилизовались. Боится и правительство, и народ. Поэтому сенокос отбросили на второй план, никуда в лес за ягодами не отпускают. Очень много народу приехало помогать, около 300 человек. Есть трудности с транспортом. Хороших тракторов нет, только один работал, а остальное делали руками. Также справляются с помощью отжига и пашут землю. И ещё пилят деревья, чтобы отгородить село от огня, - сказала женщина.
По ее словам, сейчас ситуация улучшилась из-за того, что начались дожди. Сегодня люди на пожар уже не выходили, так как шел проливной дождь. Тушить, по её словам, бесполезно, огонь уже большой.
- У нас есть спутниковое приложение, там показываются горячие точки. Мы наблюдаем откуда ветер дует и с какой скоростью, сколько километров до населенного пункта осталось. Говорят, что после дождя все равно опасность есть, так как горит торф, - добавляет жительница Едея.
По словам вице-премьера и полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, ситуация с пожарами в Якутии действительно напряженная, но СМИ ее драматизируют.
- Постоянно употребляются цифры «выгорели миллионы гектаров», 4 млн там кто-то называет, кто-то еще больше. Начнем с того, что площадь Якутии — более 300 млн га, — сказал он.
Трутнев отметил, что неделю назад горело 30 тыс. га, а на момент совещания с главой государства — уже 6 тыс. га. Утром 17 августа в регионе были охвачены 4,6 тыс. га, следует из данных, которые привел вице-премьер.
- Площадь собственно огня — то, с чем мы боремся, — сократилась в пять раз, — заключил он.
По его словам, термин «площадь, пройденная огнем» не означает, что на этой земле выгорело все. В основном речь идет о низовых пожарах, когда горят трава и кустарниковые растения.