Губернатор Травников призвал готовиться к четвертой волне коронавируса
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Губернатор Травников призвал готовиться к четвертой волне коронавируса

3:47:298/18/2021Фото: Правительство НСО
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Осенью ситуация может осложниться.

Травников ждет 4 волну ковида

Глава Новосибирской области Андрей Травников оценил возможное начало в регионе четвертой волны коронавируса и сказал, что к всплеску заболеваемости надо готовиться осенью. Об этом глава региона рассказал в эфире «Радио России Новосибирск».

Также он отметил, что третья волна уже пошла на спад. Однако расслабляться нельзя, отметил губернатор. Он вспомнил осень 2020-го года, когда после спада в августе и сентябре жители региона расслабились и не все соблюдали эпидограничения. Вторая волна коронавируса оказалась серьезным испытанием.

- Риск в том, что сам вирус меняется. В третью волну болело много молодежи, и в конце третьей волны стали болеть дети. Исходя их этого, готовимся, что осенью возможна четвертая волна, и я всех призываю к этому готовиться и не расслабляться, - отметил Травников.

Напомним, сегодня в Новосибирской области выявили 184 новых зараженных коронавирусом.

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