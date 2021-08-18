Губернатор Травников призвал готовиться к четвертой волне коронавируса

Глава Новосибирской области Андрей Травников оценил возможное начало в регионе четвертой волны коронавируса и сказал, что к всплеску заболеваемости надо готовиться осенью. Об этом глава региона рассказал в эфире «Радио России Новосибирск».
Также он отметил, что третья волна уже пошла на спад. Однако расслабляться нельзя, отметил губернатор. Он вспомнил осень 2020-го года, когда после спада в августе и сентябре жители региона расслабились и не все соблюдали эпидограничения. Вторая волна коронавируса оказалась серьезным испытанием.
- Риск в том, что сам вирус меняется. В третью волну болело много молодежи, и в конце третьей волны стали болеть дети. Исходя их этого, готовимся, что осенью возможна четвертая волна, и я всех призываю к этому готовиться и не расслабляться, - отметил Травников.
Напомним, сегодня в Новосибирской области выявили 184 новых зараженных коронавирусом.