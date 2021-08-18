Все о яблоках на Великий православный праздник Преображения Господня 19 августа: какие освящать, кому вкушать и куда относить

Спас на Горе, Второй спас, Яблочный спас, Средний спас - все это народные названия одного праздника - великого Преображения Господня, который отмечается всегда в августе 19 числа. Но самым распространенным народным названием является, конечно же, Яблочный спас. Главные традиции дня связаны именно с этими красивыми и ароматными фруктами.
Именно их в России приносят на праздничную литургию для освящения. Праздник отмечается на пороге осени и считается уже почти осенним - к этому времени поспевают урожаи многих плодов. Можно приносить на службу не только яблоки, но и виноград и другие продукты. Запрещено приносить на освящение продукты животного происхождения. В первых идет Успенский пост, а во вторых суть сегодняшнего освящения плодов - это благодарность Богу за урожай. За то, что она нам позволил его вырастить и собрать.
Если у вас нет собственного урожая яблок, то на освящение можно принести и купленные яблочки. Они необязательно должны быть выращены на вашем огороде или в саду.
По доброй благочестивой традиции сегодня обязательно полагается своими урожаями делиться с теми, кто в трудной ситуации. Поэтому часть принесенного оставляют в церкви для раздачи бедным, а часть забирают домой. Дома угощают родных, знакомых. Особенно благоприятно вручить яблоко ребенку или больному человеку. Считалось, что яблоко может подарить сил и здоровья. Угощали и нищих у храма. жадничать строго запрещалось.
Некоторые считают обязательным в этот день посещение кладбища - там на могилках тоже оставляют освященные яблочки.
По традиции на праздничном столе сегодня преимущественно яблочные и рыбные блюда. Несмотря на пост, церковь разрешает послабление в этот день - есть рыбные блюда. Женщины пекут постные пирожки, коврижки, шарлотки, запекают яблоки с медом в духовке.
С яблоками же принято у некоторых проводить различные заговоры, магические ритуалы, обряды, гадания. Однако церковь не одобряет всего этого. Да и вообще приписывать яблокам чудесные свойства нельзя. Господь принимает нашу благодарность. Это своего рода разрешение на употребление выращенного урожая.