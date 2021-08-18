Четвертый сбежавший из изолятора в Истре задержан. Смотрите видео
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Четвертый сбежавший из изолятора в Истре задержан. Смотрите видео

4:09:418/18/2021Фото: скрин с видео
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Мужчину нашли в одном из поселков Новгородской области.

Мужчину нашли в поселке

Задержан четвёртый заключённый, сбежавший из ИВС в Истре — Александр Бутнару. Его задержали в одном из поселков Новгородско1й области. На воле остаётся только подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Александр Мавриди. Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.

Через несколько дней полиции удалось задержать двух сбежавших заключенных — они прятались на съемной квартире. Еще через пару дней третий сбежавший сам сдался полиции из-за страха быть пойманным.

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