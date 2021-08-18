19 августа – Преображение Господне: Что категорически нельзя делать, приметы светлого дня
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19 августа – Преображение Господне: Что категорически нельзя делать, приметы светлого дня

7:20:068/18/2021Фото: pixabay
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Главной традицией у верующих стало посещение праздничной Литургии и освящение урожаев. По окончании богослужения священники совершают чин освящения плодов.

Преображение
Преображение состоялось за 40 дней до распятия

Прекрасный праздник, явивший людям Божественную сущность Иисуса Христа в его человеческой природе - Преображение Господне - будет торжественно отмечаться в храмах 19 августа. В народе праздник называют Яблочным спасом, потому что издревле повелась традиция освящать в этот праздник урожаи яблок и других плодов в благодарность Господу за собранный урожай.

Этому празднику придается огромное значение - он относится к 12-ти самым главным праздникам христианства. У этого дня есть день предпразднства и целых 7 дней попразднства - то есть день подготовки и еще неделя на воспоминания о празднике и размышлениях о своей душе. Каждый верующий должен найти в себе тот Божественный свет в своей душе, чтобы стать ближе к Богу.  Этот свет мы можем найти только в своих чистых душах, если будем жить по заповедям Божиим и с любовью к своим ближним.

Главной традицией у верующих стало посещение праздничной Литургии и освящение урожаев. По окончании богослужения священники совершают чин освящения плодов. Принято оставлять принесенные урожаи в храме для помощи малоимущим, а часть урожая забирать с собой, чтобы и самим угостить соседей, родных и близких. Особо благоприятно угощать яблоками нищих, а также маленьких детей и больных людей - яблоки дарят удачу, силы и здоровье. Любые добрые дела сегодня делают нас лучше и очень приветствуются.

На Преображение в пост разрешается рыба. На праздничные столы хозяюшки обязательно готовят блюда с яблоками. Постные пирожки, пироги, коврижки, галеты, запекают яблоки в духовке. Разрешено сегодня выпить за праздничной трапезой немного красного вина - злоупотреблять им запрещено.

Есть запрет на работу в этот день. Но церковный запрет касается только работы вместо посещения службы. После нее можно выполнять свои повседневные дела и срочную работу. Однако к этому дню готовились заранее и день посвящали празднику и общению с Богом путем молитвы.

Категорически запрещено сегодня жадничать, отказывать в помощи, ссориться и ругаться, портить настроение, обижать ближнего, плакать и грустить.

Приметы на Преображение 19 августа

Есть примета, что первое, что можно съесть сегодня - освященное яблоко. Тогда оно может исполнить ваше желание.

Не убивали сегодня насекомых - это было плохой приметой. А если муха села на вас дважды - это было к большой удаче.

Погода в этот день рассказывает о погоде на Покров.

Если сегодня сухо - осень будет сухой.

Если солнечно и жарко- зима морозной будет.

Желтеющие листья на деревьях - осень совсем скоро нагрянет.

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