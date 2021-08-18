19 августа – Преображение Господне: Что категорически нельзя делать, приметы светлого дня

Прекрасный праздник, явивший людям Божественную сущность Иисуса Христа в его человеческой природе - Преображение Господне - будет торжественно отмечаться в храмах 19 августа. В народе праздник называют Яблочным спасом, потому что издревле повелась традиция освящать в этот праздник урожаи яблок и других плодов в благодарность Господу за собранный урожай.
Этому празднику придается огромное значение - он относится к 12-ти самым главным праздникам христианства. У этого дня есть день предпразднства и целых 7 дней попразднства - то есть день подготовки и еще неделя на воспоминания о празднике и размышлениях о своей душе. Каждый верующий должен найти в себе тот Божественный свет в своей душе, чтобы стать ближе к Богу. Этот свет мы можем найти только в своих чистых душах, если будем жить по заповедям Божиим и с любовью к своим ближним.
Главной традицией у верующих стало посещение праздничной Литургии и освящение урожаев. По окончании богослужения священники совершают чин освящения плодов. Принято оставлять принесенные урожаи в храме для помощи малоимущим, а часть урожая забирать с собой, чтобы и самим угостить соседей, родных и близких. Особо благоприятно угощать яблоками нищих, а также маленьких детей и больных людей - яблоки дарят удачу, силы и здоровье. Любые добрые дела сегодня делают нас лучше и очень приветствуются.
На Преображение в пост разрешается рыба. На праздничные столы хозяюшки обязательно готовят блюда с яблоками. Постные пирожки, пироги, коврижки, галеты, запекают яблоки в духовке. Разрешено сегодня выпить за праздничной трапезой немного красного вина - злоупотреблять им запрещено.
Есть запрет на работу в этот день. Но церковный запрет касается только работы вместо посещения службы. После нее можно выполнять свои повседневные дела и срочную работу. Однако к этому дню готовились заранее и день посвящали празднику и общению с Богом путем молитвы.
Категорически запрещено сегодня жадничать, отказывать в помощи, ссориться и ругаться, портить настроение, обижать ближнего, плакать и грустить.
Приметы на Преображение 19 августа
Есть примета, что первое, что можно съесть сегодня - освященное яблоко. Тогда оно может исполнить ваше желание.
Не убивали сегодня насекомых - это было плохой приметой. А если муха села на вас дважды - это было к большой удаче.
Погода в этот день рассказывает о погоде на Покров.
Если сегодня сухо - осень будет сухой.
Если солнечно и жарко- зима морозной будет.
Желтеющие листья на деревьях - осень совсем скоро нагрянет.