Гороскоп на 22 августа в уникальнейшее Полнолуние в Водолее: как шанс дает каждому Голубая луна

Полная Луна не за горами и наступает 22 августа в Водолее.
В субботу, 24 июля, было полнолуние в Водолее, и оно снова происходит в том же знаке в воскресенье, 22 августа. Это чрезвычайно редкое явление, и это происходит, когда Портал Львиных Врат открыт, что происходит, когда Солнце находится во Льве. И звезда Сириус приближается к Земле и выравнивается с поясом Ориона. Это мощное время для проявления, и мы все сейчас очень наделены полномочиями и удачливы. Express.co.uk раскрывает гороскоп на второе полнолуние в Водолее в этом году, согласно книге Кирсти Галлахер «Лунная жизнь: работа с магией лунного цикла».
По словам Кирсти, это Полнолуние будет интенсивным, возбуждающим, преобразующим и освобождающим.
Лунный наставник описывает обычное полнолуние в Водолее в своей книге так: «Здесь, чтобы помочь вам распутать, освободить, испытать откровение и увидеть правду».
Однако, поскольку это второй из двух, он будет вдвойне мощным и очищающим.
О Полнолунии в Водолее в прошлом месяце Кирсти сказала: «Эта Луна осветила небо и нашу жизнь, как молния, и точно так же, как воздух стал намного яснее после сильной бури, то же самое ощущалось в нас самих и в нашей жизни после этого Полнолуния".
Первое Полнолуние Водолея показало нам, какие изменения необходимо внести и что с этим делать, а второе - это ваш шанс отпустить.
Эксперт сказал: «Я рассматриваю эти два полнолуния как мост, который приведет вас от того места, где вы находитесь сейчас, туда, куда вы хотите отправиться, и вы можете оказаться в путешествии, посвященном самоисследованию, открытиям и обучению, поскольку мы двигайся по мосту Полнолуния в Водолее».
В книге Кирсти рекомендует переносить «то, что у вас на сердце, в вашу голову, чтобы это можно было пережить так же хорошо, как и почувствовать».
Пришло время принять уверенность и смелость, наложенные на вас Солнцем-Львом, и продвигаться вперед со своим видением и планом Водолея.
Кирсти советует использовать это Полнолуние, чтобы написать список того, что ваше сердце призывает вас сделать, и сделать полный перерыв от всего, что «душит вашу свободу или сдерживает вас».
Она спросила: «Все это идет своим чередом? И не пора ли отпустить их на Убывающую Луну?»
Это не так уж и плохо - избавиться от вещей и людей важно, чтобы освободить место для изменений.
Кирсти отмечает в книге: «Эта Луна в Водолее ясно покажет вам, как вы хотите восстать и создать больше свободы в своей жизни. Составьте список небольших изменений, которые вы можете постепенно внедрить в течение убывающей Луны, чтобы добиться общего изменения».
Воскресное Полнолуние является особенным, потому что это Голубая Луна, которая случается, когда есть либо дополнительное Полнолуние в календарном месяце, либо дополнительное Полнолуние в сезоне.
В каждом сезоне (весна, лето, осень и зима) обычно бывает три новолуния и три полнолуния, но иногда бывает и четвертое - это синяя или черная Луна, и это случается каждые два-три года.
Кирсти описывает Голубые луны как прекрасную возможность для изменений и трансформации, предлагая вам «дополнительную энергию ... чтобы помочь вам ясно увидеть все дела, которые вы откладываете делать, и то, как вы можете предпринять шаги для их осуществления».
Думаете ли вы о смене работы или создании нового предприятия, или о разрыве устаревших отношений или даже о поездке, сейчас самое время внести изменения.
Мечтайте масштабно, проявите себя и приступайте к планированию в это воскресенье!