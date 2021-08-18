14-летняя девочка-водитель погибла в страшном ДТП на Алтае
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14-летняя девочка-водитель погибла в страшном ДТП на Алтае

5:08:228/18/2021Фото: ГУ МВД
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Подросток не справилась с управлением и вылетела в кювет.

Автомобиль вылетел в кювет

Вчера ночью, 17 августа, в алтайском крае произошло серьезное ДТП. Авария случилась В Усть-Канском районе на 10 км автодороги «Усть-Кан — Коргон». Там опрокинулась иномарка. Как стало известно, за рулем находилась 14-летняя девочка. Она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. К сожалению, подросток погиб на месте от полученных травм.

- В Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров транспортного средства. Две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас правоохранители выясняют, как ребенок мог оказаться за рулем автомобиля.

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