14-летняя девочка-водитель погибла в страшном ДТП на Алтае

Вчера ночью, 17 августа, в алтайском крае произошло серьезное ДТП. Авария случилась В Усть-Канском районе на 10 км автодороги «Усть-Кан — Коргон». Там опрокинулась иномарка. Как стало известно, за рулем находилась 14-летняя девочка. Она не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. К сожалению, подросток погиб на месте от полученных травм.
- В Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров транспортного средства. Две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сейчас правоохранители выясняют, как ребенок мог оказаться за рулем автомобиля.