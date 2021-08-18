По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»
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По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»

11:17:188/18/2021,МАНСУР ШАХИНФото: pixabay.com
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Цитокины, которые вырабатываются организмом в ответ на инфекции, часто остаются в организме человека в течение нескольких месяцев после заражения.

коронавирус, пандемия, COVID-19
«Длинный Covid» появляется у пациентов, которые выздоровели от вируса и продолжают проявлять симптомы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Исследователи, возможно, обнаружили у выживших COVID-19 биомаркеры, которые указывают на то, что у них длительный период Covid.
Длительный Covid - это состояние, при котором пациенты все еще ощущают симптомы вируса через несколько месяцев после выздоровления.
Типы цитокинов, молекулы белка, обнаруженные в крови, могут быть биомаркером этого состояния.
Биомаркер можно найти с помощью простого анализа крови, что упрощает врачам диагностику состояния.
Эксперт считает, что у кого-то от 33% до 66% выживших COVID-19 развивается длительный период Covid.
Новый простой анализ крови может помочь определить, будут ли у выживших после COVID-19 долгосрочные симптомы.

Исследователи из Кембриджского университета в Англии изучили пациентов с так называемым «длинным ковидом», пишет dailymail.co.uk.

До двух третей людей, инфицированных коронавирусом, разовьются в той или иной форме, причем в самых тяжелых случаях люди могут оставаться прикованными к постели в течение нескольких месяцев.

Команда обнаружила, что небольшие белковые молекулы, называемые цитокинами, могут иметь связь с заболеванием, и что проведение дешевого, быстрого и недорогого анализа крови может быть лучшим способом диагностировать состояние.

«Длинный Covid» появляется у пациентов, которые выздоровели от вируса и продолжают проявлять симптомы в течение недель или, возможно, месяцев или лет после избавления от инфекции.

Может появиться широкий спектр симптомов, включая продолжающуюся потерю вкуса и запаха, длительную усталость и долгосрочные сенсорные проблемы.

Причины этого состояния остаются неизвестными, и в настоящее время проводится несколько исследований для изучения долгосрочных последствий.

Новое исследование основано на австралийском исследовании, в котором исследователи использовали анализы крови для выявления инфекции COVID-19.

Участники австралийского исследования неоднократно подвергались анализу крови после заражения, чтобы найти любые потенциальные биомаркеры, указывающие на то, что у них ранее был вирус.

Цитокины, которые вырабатываются организмом в ответ на инфекции, часто остаются в организме человека в течение нескольких месяцев после заражения.

Кембриджские исследователи обнаружили второй тип цитокинов, который, по их мнению, связан с развитием длинного Covid.
«Потому что мы в настоящее время нет надежного способа диагностирования долго COVID, неопределенность может вызвать дополнительную стресс для людей , которые испытывают потенциальные симптомы,» Доктор Nyarie Sithole, автор исследования и члена кафедры медицины в Кэмбридже, сказал SWNS.

«Если мы сможем сказать им:« Да, у вас есть биомаркер, и значит, у вас давно COVID », мы считаем, что это поможет развеять некоторые из их страхов и тревог».

Это даст медицинским работникам первый конкретный способ обнаружить длительный Covid.

Это также будет первый очевидный индикатор состояния.

Теперь, зная об этом, команда Кембриджа планирует начать дальнейшее исследование связи между биомаркером и длительным Covid, а также потенциальные методы лечения этого состояния.

Одна проблема, с которой столкнулись многие медицинские работники с длительным Covid, и почему многие пациенты, страдающие этим заболеванием, были отвергнуты, заключается в том, что многие люди с длительным Covid будут полностью здоровы на многих диагностических тестах.

Это также открывает дверь к пониманию того, как это работает и как лечить.
Исследователи полагают, что оставшиеся биомаркеры заставляют иммунную систему полагать, что с вирусом все еще нужно бороться, что приводит к тому, что он никогда не выключается.

-Одна из теорий того, что является причиной длительного COVID, - это гиперактивный иммунный ответ, - сказал доктор Ситхол.

Другими словами, иммунная система включается при первоначальном заражении и по какой-то причине никогда не отключается или никогда не возвращается к исходному уровню.

«Поскольку мы будем следить за нашими пациентами в течение многих месяцев после заражения, мы надеемся лучше понять, так ли это на самом деле».

Хотя до сих пор не было обнаружено никаких эффективных методов лечения длительного Covid, некоторые сообщают, что вакцинация помогла им вылечить некоторые симптомы.

Кембриджские исследователи планируют изучить влияние вакцинации на излечение от этого заболевания в будущем.

«Существуют отдельные свидетельства того, что пациенты видят улучшение симптомов длительного COVID после вакцинации - то, что мы наблюдали у небольшого числа пациентов в нашей клинике», - сказал доктор Ситхол.

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