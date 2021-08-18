Бумажные паспорта заменят на смарт-карты в России
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Бумажные паспорта заменят на смарт-карты в России

5:11:598/18/2021Фото: pixabay
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Это может произойти уже в конце этого года.

В России могут отказаться от бумажных паспортов

Минцифры России собирается заменить бумажные паспорта россиян смарт-картой. Это произойдет уже в конце этого года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».

С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем, — сказал он.

Министр также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

- У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне, — добавил он.

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