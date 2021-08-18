Бумажные паспорта заменят на смарт-карты в России

Минцифры России собирается заменить бумажные паспорта россиян смарт-картой. Это произойдет уже в конце этого года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».
С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем, — сказал он.
Министр также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.
- У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне, — добавил он.