Премьер-министр Великобритании заявил о готовности принять 25 тысяч беженцев из Афганистана
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Премьер-министр Великобритании заявил о готовности принять 25 тысяч беженцев из Афганистана

5:19:348/18/2021Фото: pixabay
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В перовую очередь помощь окажут женщинам, переводчикам и вынужденным переселенцам.

Британия готова принять афганских беженцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 25 000 афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов (запрещены в РФ), смогут приехать в Великобританию в рамках одной из самых щедрых схем переселения в истории страны.
Также он  объявил, что до 20 000 человек получат право жить здесь в соответствии с новой далеко идущей схемой - 5 000 из них ожидается в первый год.

Еще 5000 получат разрешение на переезд в Великобританию в рамках существующей программы, разработанной для защиты афганских переводчиков и других работников, нанятых британскими властями.

Новая программа переселения афганских граждан будет сосредоточена на женщинах и девушках, которые опасаются, что их права будут ущемлены «Исламским эмиратом», объявленным талибами (запрещены в РФ).

- Мы в долгу перед всеми, кто работал с нами, чтобы сделать Афганистан лучше за последние 20 лет. Многие из них, особенно женщины, сейчас срочно нуждаются в нашей помощи, - сказал Джонсон.

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