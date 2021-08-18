Премьер-министр Великобритании заявил о готовности принять 25 тысяч беженцев из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 25 000 афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов (запрещены в РФ), смогут приехать в Великобританию в рамках одной из самых щедрых схем переселения в истории страны.
Также он объявил, что до 20 000 человек получат право жить здесь в соответствии с новой далеко идущей схемой - 5 000 из них ожидается в первый год.
Еще 5000 получат разрешение на переезд в Великобританию в рамках существующей программы, разработанной для защиты афганских переводчиков и других работников, нанятых британскими властями.
Новая программа переселения афганских граждан будет сосредоточена на женщинах и девушках, которые опасаются, что их права будут ущемлены «Исламским эмиратом», объявленным талибами (запрещены в РФ).
- Мы в долгу перед всеми, кто работал с нами, чтобы сделать Афганистан лучше за последние 20 лет. Многие из них, особенно женщины, сейчас срочно нуждаются в нашей помощи, - сказал Джонсон.