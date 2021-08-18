За вакцинацию от коронавируса россияне могут выиграть 100 тыс. рублей в лотерею
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За вакцинацию от коронавируса россияне могут выиграть 100 тыс. рублей в лотерею

6:13:098/18/2021
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Для получения денег нужно иметь карту МИР. 1000 победителей выберет компьютер случайной выборкой.

Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в кабмине 18 августа.

Лотерея продлится с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей. Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве разыгрывали автомобили среди поставивших прививки.

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