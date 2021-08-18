3 адских дня в конце августа: Мощная магнитная буря начнется в последних числах месяца

Последний сильный магнитный геоудар ожидается в августе 2021 года 23, 24 и 25 августа. Самыми мощными удары будут 24 числа. Колебания будут на уровне 4 балла 23 и 25 августа, силой 5 баллов - 25 августа. Начало бури ожидается 23 августа ближе к 18:00 по времени Москвы.
Во время магнитных бурь люди чаще всего жалуются на:
- головную боль. вплоть до мигрени
- резкие повышения артериального давления
- бессонницу, нарушения сна
- головокружения, тошноту
- чувство апатии и усталости - все время хочется кофе
- постоянно желание "перекусить"
- боли в суставах и одышку
- нервозность, повышенную эмоциональность
Симптомы, которые сопровождаются болью и повышением давления обусловлены тем, что организм, страдающий каким-либо хроническим заболеванием (чаще всего это нервная система) не успевает довольно быстро адаптироваться к новым метеоусловиям, заставляя сосуды приходить в тонус, потому что увеличивается выработка адреналина.
Сгущается кровь и по спазмированным сосудам поступает не в том количестве к тканям внутренних органов, вызывая кислородное голодание. Снижается выработка мелатонина - гормона, отвечающего за качественный сон. Все это объясняет те симптомы, на которые чаще всего жалуются метеопаты.
Медики всегда рекомендуют таким людям обращать повышенное внимание к своему организму: не пропускать прием лекарств, соблюдать режим дня и правильно питаться. Отказаться от кофе и алкоголя. Больше гулять, делать гимнастику, обливаться прохладной водой.
Если внезапно вам становится хуже, можно выпить таблетку аспирина и спазмолитик - это разжижит кровь и снимет тонус сосудов. Но злоупотреблять такими мерами нельзя - устраняйте и другие факторы, ухудшающие ваше состояние. Постарайтесь высыпаться и откажитесь от вредных привычек.