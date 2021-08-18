3 адских дня в конце августа: Мощная магнитная буря начнется в последних числах месяца
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3 адских дня в конце августа: Мощная магнитная буря начнется в последних числах месяца

9:20:448/18/2021Фото: pixabay
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Медики всегда рекомендуют таким людям обращать повышенное внимание к своему организму: не пропускать прием лекарств, соблюдать режим дня и правильно питаться.

небо, солнце
Пережить магнитную бурю поможет аспирин и режим дня

Последний сильный магнитный геоудар ожидается в августе 2021 года 23, 24 и 25 августа. Самыми мощными удары будут 24 числа. Колебания будут на уровне 4 балла 23 и 25 августа, силой 5 баллов - 25 августа. Начало бури ожидается 23 августа ближе к 18:00 по времени Москвы.

Во время магнитных бурь люди чаще всего жалуются на:


  • головную боль. вплоть до мигрени
  • резкие повышения артериального давления
  • бессонницу, нарушения сна
  • головокружения, тошноту
  • чувство апатии и усталости - все время хочется кофе
  • постоянно желание "перекусить"
  • боли в суставах и одышку
  • нервозность, повышенную эмоциональность

Симптомы, которые сопровождаются болью и повышением давления обусловлены тем, что организм, страдающий каким-либо хроническим заболеванием (чаще всего это нервная система)  не успевает довольно быстро адаптироваться к новым метеоусловиям, заставляя сосуды приходить в тонус, потому что увеличивается выработка адреналина.

Сгущается кровь и по спазмированным сосудам поступает не в том количестве к тканям внутренних органов, вызывая кислородное голодание. Снижается выработка мелатонина - гормона, отвечающего за качественный сон. Все это объясняет те симптомы, на которые чаще всего жалуются метеопаты.

Медики всегда рекомендуют таким людям обращать повышенное внимание к своему организму: не пропускать прием лекарств, соблюдать режим дня и правильно питаться. Отказаться от кофе и алкоголя. Больше гулять, делать гимнастику, обливаться прохладной водой.

Если внезапно вам становится хуже, можно выпить таблетку аспирина и спазмолитик - это разжижит кровь и снимет тонус сосудов. Но злоупотреблять такими мерами нельзя - устраняйте и другие факторы, ухудшающие ваше состояние. Постарайтесь высыпаться и откажитесь от вредных привычек.

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