Горбачев обвинил организаторов путча в развале СССР
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Горбачев обвинил организаторов путча в развале СССР

6:29:278/18/2021Фото: Википедии
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Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите все на Горбачева".

Михаил Горбачев счел, что организаторы путча несут долю ответственности за развал СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев обвинил в развале Советского Союза организаторов августовского путча 1991 года и тех, кто подписал беловежские соглашения.

По его словам, только только на демократическом пути Россия сможет развиваться и решать любые проблемы.

"Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - говорится в заявлении Горбачева. Оно обнародовано накануне 30-й годовщины августовского путча ГКЧП.

Как считает Горбачев, путч в 1991 году провалился, "но осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

"Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - отметил бывший глава государства.

"Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны", - полагает Горбачев.

Он напомнил, что путчисты изолировали его в Форосе, отключив все виды связи, прислали своих представителей, но он "категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении". Горбачев охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру.

"В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти", - вспоминает Горбачев. - Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите все на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", западная пресса недавно поблагодарила Михаила Горбачева за развал Советского Союза, назвав это великим благом для всего мира.

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