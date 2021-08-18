Сотрудники ФСБ разбились в Hyundai Creta с начальником отдела ГИБДД за рулем. Смотрите видео
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Сотрудники ФСБ разбились в Hyundai Creta с начальником отдела ГИБДД за рулем. Смотрите видео

6:44:108/18/2021Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
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В результате аварии двое детей остались сиротами. Они с родителями ехали в аэропорт Барнаула, чтобы улететь домой на Ставрополье. Иномарка срезалась в фуру, стоявшую на обочине.

СК завел дело после смертельного ДТП с главой отдела ГИБДД на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю 18 августа возбудил уголовное дело после ДТП с участием начальника районного отдела ГИБДД, в котором погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, майор полиции 1978 года рождения ехал за рулем автомобиля Hyundai Creta со стороны села Поспелихи в Шипуновском районе Алтайского края в направлении Барнаула. В какой-то момент он превысил скорость, не смог справиться с управлением и допустил столкновение с припаркованной на обочине фурой MAN с полуприцепом. Удар пришелся на ту часть машины, где находились взрослые пассажиры. Они ехали в аэропорт Барнаула.

В результате аварии 40-летний мужчина и 38-летняя женщина - оба сотрудники ФСБ по Ставропольскому краю - получили травмы, несовместимы с жизнью. Они скончались на месте.

"Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы", — добавили в полиции.

Следствием возбудило уголовное дело по  частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Сам начальник отдела ГИБДД, управлявший автомобилем, получил ушибы и был доставлен в больницу. На момент аварии водитель Hyundai был трезв.

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