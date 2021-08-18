Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях

11:20:338/18/2021Фото: Pxfuel
0

Эта роза относится к миниатюрным кустарникам, цветет пышно и не имеет аромата. Можно выращивать как в доме, так и в качестве бордюрного украшения.

роза
Роза миниатюрна - она не пахнет и не вызывает аллергии

Роза Кордана относится к типичным представителям семейства роз. Выведен этот сорт был в 1810 году, когда в Европу впервые были завезены миниатюрные китайские чайной розы. После скрещивания с низкорослой полиантовой розой был выведен миниатюрный сорт, которые назвали в честь цветовода Вильгельма Кордеса.

Обычно этот вид розы не превышает 30 см в высоту, цветёт обильно, красиво и очень ярко, форма листьев точно копирует старших собратьев, однако они значительно уменьшены и имеют тёмно-зелёный цвет. Цветёт эта роза с мая и до октября.

Для того, чтобы растение росло и радовало вас своим цветением, роза требует очень тщательного ухода, а также учета очень большого количества факторов, которые нужно обязательно соблюдать.

Сразу после того, как роза появилась в вашем доме, её нужно пересадить в тот горшок, в котором она будет расти и дальше. Обычно они продаются в очень маленьких горшках и в неподходящей почве - меняем все. Перед посадкой розу нужно ополоснуть теплой водой и обязательно обработать средствами от вредителей - в магазинах практически не бывает здоровых растений. Размещать горшок с цветком нужно на том окне, которое выходит на юг или юго-запад, при этом нельзя допускать чтобы летом на растения попадали прямые солнечные лучи в большом количестве.

Температура воздуха в комнате не должна быть ниже 15 градусов и не должна превышать 20 градусов тепла. Поливать розу необходимо один раз в неделю тёплой отстоявшейся водой. Летом возможно проведение более частых поливов. Определить, когда розу нужно полить, можно по подсохшему верхнему свою земли. Поливы должны быть обильными, а горшок должен быть устроен таким образом, чтобы отводить лишнюю жидкость. Если розу слишком заливать, она никогда не зацветет.

Весной перед началом цветения розе требуется азотсодержащая подкормка, осенью после цветения вносятся калийно-фосфорные препараты.

Комнату, где растёт роза, необходимо регулярно проветривать, однако сквозняков допускать нельзя. Роза требует довольно частой обрезки, во время неё нужно убирать веточки, которые затеняют рядом растущие ветви, а также нужно своевременно убирать бутоны, которые начинают отцветать.

Пересаживать в сад эту розу можно только при том условии, если она выросла и имеет размеры в высоту не меньше 30 см.

Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Как арбуз влияет на организм переболевших COVID: это факт
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
дачакак ухаживатьроза кордана
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какого цвета ваша роза? Пахнет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 22 августа в уникальнейшее Полнолуние в Водолее: как шанс дает каждому Голубая луна
11:23:34 8/18/2021
Гороскоп на 22 августа в уникальнейшее Полнолуние в Водолее: как шанс дает каждому Голубая луна
Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях
11:20:33 8/18/2021
Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях
По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»
11:17:18 8/18/2021
По анализу крови теперь можно определить, будет ли пациент страдать от «длительного коронавируса»
Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр
11:13:25 8/18/2021
Роберт Де Ниро замечен с загадочной женщиной на фоне горького развода с Грейс Хайтауэр
Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут
11:10:48 8/18/2021
Видео задержания четвертого беглого арестанта опубликовало МВД: Пятого еще ищут
Без вести пропала 2-летняя Людмила: СК возбудил дело об убийстве
10:53:28 8/18/2021
Без вести пропала 2-летняя Людмила: СК возбудил дело об убийстве
Упал в штопор: Причину крушения военного самолета Ил-112В назвал эксперт. Смотрите видео с места катастрофы
10:27:36 8/18/2021
Упал в штопор: Причину крушения военного самолета Ил-112В назвал эксперт. Смотрите видео с места катастрофы
Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
10:20:46 8/18/2021
Помидоры в снегу: удивительно вкусный рецепт
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
10:06:26 8/18/2021
Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
БердскГубернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием
9:49:04 8/18/2021
Губернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием