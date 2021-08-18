Как ухаживать за розой Кордана в саду и в домашних условиях

Роза Кордана относится к типичным представителям семейства роз. Выведен этот сорт был в 1810 году, когда в Европу впервые были завезены миниатюрные китайские чайной розы. После скрещивания с низкорослой полиантовой розой был выведен миниатюрный сорт, которые назвали в честь цветовода Вильгельма Кордеса.
Обычно этот вид розы не превышает 30 см в высоту, цветёт обильно, красиво и очень ярко, форма листьев точно копирует старших собратьев, однако они значительно уменьшены и имеют тёмно-зелёный цвет. Цветёт эта роза с мая и до октября.
Для того, чтобы растение росло и радовало вас своим цветением, роза требует очень тщательного ухода, а также учета очень большого количества факторов, которые нужно обязательно соблюдать.
Сразу после того, как роза появилась в вашем доме, её нужно пересадить в тот горшок, в котором она будет расти и дальше. Обычно они продаются в очень маленьких горшках и в неподходящей почве - меняем все. Перед посадкой розу нужно ополоснуть теплой водой и обязательно обработать средствами от вредителей - в магазинах практически не бывает здоровых растений. Размещать горшок с цветком нужно на том окне, которое выходит на юг или юго-запад, при этом нельзя допускать чтобы летом на растения попадали прямые солнечные лучи в большом количестве.
Температура воздуха в комнате не должна быть ниже 15 градусов и не должна превышать 20 градусов тепла. Поливать розу необходимо один раз в неделю тёплой отстоявшейся водой. Летом возможно проведение более частых поливов. Определить, когда розу нужно полить, можно по подсохшему верхнему свою земли. Поливы должны быть обильными, а горшок должен быть устроен таким образом, чтобы отводить лишнюю жидкость. Если розу слишком заливать, она никогда не зацветет.
Весной перед началом цветения розе требуется азотсодержащая подкормка, осенью после цветения вносятся калийно-фосфорные препараты.
Комнату, где растёт роза, необходимо регулярно проветривать, однако сквозняков допускать нельзя. Роза требует довольно частой обрезки, во время неё нужно убирать веточки, которые затеняют рядом растущие ветви, а также нужно своевременно убирать бутоны, которые начинают отцветать.
Пересаживать в сад эту розу можно только при том условии, если она выросла и имеет размеры в высоту не меньше 30 см.