Менее 20% работников предприятий Бердска вакцинировались от коронавируса, заявила главврач ЦГБ Дробинская

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 18 августа рассказала руководителям предприятий и санаториев, представителям потребительского рынка города о вакцинации от коронавируса.⠀
Она отметила, что в Бердске прививку поставили менее 20% работников предприятий - 1900 человек из 10 000.
-Сотрудников санаториев провакцинировалось еще меньше, хотя они оказывают широкий спектр медицинских услуг. Это крайне мало для того, чтобы подготовиться к четверной волне пандемии, которая неизбежна, - констатировала Дробинская. ⠀
По ее словам, сейчас в горбольнице есть все виды и компоненты вакцин.
Вице-мэр Бердска Жанна Шурова напомнила руководителям о важности вакцинации и порядке предоставления списков с желающими сделать прививку в мэрии. Для удобства и исключения срывов на производстве на бердские предприятия выезжают мобильные бригады для вакцинации первым компонентом препарата, сообщили в пресс-центре мэрии в среду. ⠀
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин объявил о розыгрыше 10 тыс. рублей среди привитых россиян. Лотерея стартует 1 сентября. На победу могут рассчитывать 1000 человек.