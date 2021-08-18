Менее 20% работников предприятий Бердска вакцинировались от коронавируса, заявила главврач ЦГБ Дробинская
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Менее 20% работников предприятий Бердска вакцинировались от коронавируса, заявила главврач ЦГБ Дробинская

7:03:528/18/2021Фото: Nso.ru
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Для удобства и исключения срывов на производстве на бердские предприятия выезжают мобильные бригады для вакцинации первым компонентом препарата

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская наблюдала заобследованием
Руководителям предприятий главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказали о вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 18 августа рассказала руководителям предприятий и санаториев, представителям потребительского рынка города ​о вакцинации от коронавируса.⠀

Она отметила, что в Бердске прививку поставили менее 20% работников предприятий - 1900 человек из 10 000.

-Сотрудников санаториев провакцинировалось еще меньше, хотя они оказывают широкий спектр медицинских услуг. Это крайне мало для того, чтобы подготовиться к четверной волне пандемии, которая неизбежна, - констатировала Дробинская. ⠀

По ее словам, сейчас в горбольнице есть все виды и компоненты вакцин.

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова напомнила руководителям о важности вакцинации и порядке предоставления списков с желающими сделать прививку в мэрии. Для удобства и исключения срывов на производстве на бердские предприятия выезжают мобильные бригады для вакцинации первым компонентом препарата, сообщили в пресс-центре мэрии в среду. ⠀

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", премьер Михаил Мишустин объявил о розыгрыше 10 тыс. рублей среди привитых россиян. Лотерея стартует 1 сентября. На победу могут рассчитывать 1000 человек.

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