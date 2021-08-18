Экс-президент Афганистана Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол

Бежавший из Афганистана после захвата Кабула талибами 15 августа президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов. Такое заявление сделал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, побег президента Гани является "предательством государства и нации". Но сам дипломат признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве руководителя своей страны. Напомним, что Гани улетел в Ташкент, предварительно сложив с себя полномочия президента.
"В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - цитируют слова посла на странице дипмиссии в Facebook.
Он обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа талибы захватили столицу Афганистана, предварительно взяв без боя другие крупные города страны. Боевики обещали не применять насилия к мирным гражданам, обойтись без кровопролития, но случаи убийств, в том числе женщин уже зафиксированы.