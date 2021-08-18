Экс-президент Афганистана Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол
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Экс-президент Афганистана Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол

7:20:198/18/2021
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По его словам, побег президента является "предательством государства и нации". Он обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.

Гани улетел в Ташкент, сняв с себя полномочия президента 

Бежавший из Афганистана после захвата Кабула талибами 15 августа президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов. Такое заявление сделал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, побег президента Гани является "предательством государства и нации". Но сам дипломат признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве руководителя своей страны. Напомним, что Гани улетел в Ташкент, предварительно сложив с себя полномочия президента.

"В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - цитируют слова посла на странице дипмиссии в Facebook.

Он обратится в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15 августа талибы захватили столицу Афганистана, предварительно взяв без боя другие крупные города страны. Боевики обещали не применять насилия к мирным гражданам, обойтись без кровопролития, но случаи убийств, в том числе женщин уже зафиксированы.

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