Суд арестовал выбросившую в окно чужого младенца роженицу: Ее проверят психиатры
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Суд арестовал выбросившую в окно чужого младенца роженицу: Ее проверят психиатры

7:57:308/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обвиняемая после родов, находясь на 3-м этаже роддома, выкинула в окно новорожденного ребенка соседки по палате.

Трагедия произошла в роддоме

Жительнице Стерлитамака, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 18 августа сообщили в республиканском управлении СКР Башкирии.

Суд в ходе выездного заседания по ходатайству следователя арестовал на два месяца 29-летнюю жительницу Миякинского района, которую обвиняют по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщили в ведомстве, 16 августа около 18.00 часов обвиняемая после родов, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения республиканской клинической больницы №1  Стерлитамака, выбросила из окна новорожденного ребенка. Уточняется, что младенец был не ее, а соседки по палате.

-От полученных телесных повреждений младенец скончался, - констатировали в СК. - В отношении женщины вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, после оказания ей необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор.

Следователи назначили комплекс экспертных исследований, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемой.

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