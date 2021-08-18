Резко подорожал бензин на автозаправках Новосибирской области за неделю

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 10 по 16 августа 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в Новосибирскстате.
По данным статистического ведомства, на прошедшей неделе продолжился рост потребительских цен на все виды моторного топлива.
Более всего подорожал автомобильный бензин марка АИ-98 – на 98 копеек (+1,8%). Кроме того, существенно поднялась цена на АИ-95 – на 54 копейки (+1,1%), АИ-92 – на 35 копеек (+0,8%).
Менее всего выросла стоимость дизельного топлива – на 9 копеек (+0,2%).
На автозаправках региона бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44 до 46,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 47,15 до 49,25, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,50, дизельное топливо – от 52,40 до 53,55 рубля за 1 литр. Аналогичная картина наблюдается и на АЗС Бердска.
Как отметили статистики, на соответствующей неделе 2020 года тоже наблюдался рост цен на автомобильный бензин марки АИ-98 - на 0,8%.