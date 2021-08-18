С прививкой "Спутником V" российским туристам разрешат отдыхать на курортах Таиланда
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С прививкой "Спутником V" российским туристам разрешат отдыхать на курортах Таиланда

8:25:488/18/2021
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Открыли для въезда отдельные туристические зоны - так называемые "песочницы".

Посольство России: Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд в туристические районы

Власти Таиланда разрешили привитым вакциной "Спутник V" въезжать в отдельные туристические районы страны, о сроках будет сообщено позднее, заявило 18 августа посольство России в Бангкоге.

"В связи с поступающими вопросами о том, могут ли россияне, вакцинированные "Спутником V", въезжать в отдельные туристические районы Таиланда (так называемые "песочницы"), хотели бы отметить следующее. В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении дипмиссии.

"Детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами", - отметили в российском посольстве в Таиланде.

До сего времени в Таиланд могли въезжать только туристы, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ - это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinopharm.

С 1 июля власти Таиланда открыли Пхукет для привитых от коронавируса в рамках правительственной программы «Песочница Пхукета».

Подробная информация о доступных туристических районах страны, а также о порядке въезда будет обновляться на сайте Агентства по туризму Таиланда.

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