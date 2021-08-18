Подробности трагедии: Мать выбросила в мусорку рожденного в туалете сына
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Подробности трагедии: Мать выбросила в мусорку рожденного в туалете сына

8:45:198/18/2021Фото: pixabay.com
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Роженицу после операции поместили в реанимацию. Когда мать ребенка пришла в себя, она отказалась называть местонахождение плода.

Пошла в туалет и сама родила

Мать решила не оставлять ребенка, которого родила дома, убила его и выбросила в мусорку в Екатеринбурге. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили 18 августа управлении в Следственного комитета по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 4 августа.

— Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома на улице Восточной в Екатеринбурге. С учетом характера преступления планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой, — рассказали в СК.

Уголовное дело заведено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина после родов попала в больницу, но где новорожденный, она не говорила.

— 6 августа около 16:00 в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации женщины. Роженицу после операции поместили в реанимацию. Когда мать ребенка пришла в себя, она отказалась называть местонахождение плода. Впоследствии, 16 августа около 13:30, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства госпитализированной гражданки, в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. Женщина проживает совместно с супругом, который работает слесарем, и двумя маленькими детьми 2011 и 2014 годов рождения, — рассказал подробности Горелых.

Забеременев, женщина на учет у врача не встала, так как не собиралась оставлять ребенка, а аборт делать было уже поздно, при этом мужу ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем она перерезала пуповину и убила ребенка, а после избавилась от тела.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что роженица выбросила в окно с третьего этажа роддома ребенка, которого родила соседка по палате.

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