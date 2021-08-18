Как влияет вакцина от коронавируса на беременность и плод, рассказали в Минздраве
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Как влияет вакцина от коронавируса на беременность и плод, рассказали в Минздраве

8:59:318/18/2021Фото: pixabay.com
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Антитела, которые появляются после вакцинации, передаются через плаценту и защищают плод от COVID-19.

беременная женщина
В Минздраве заявили, что прививка от COVID не влияет на беременность и плод

Свыше 147 тыс. женщин в мире родили детей после вакцинации от коронавируса. Они привились, не зная о беременности, рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава Лейла Адамян в эфире канала «Россия 24» 18 августа.

«Четко прослежено, что не влияет вакцинация на беременность, на плод», - заявила Адамян.

По ее словам,  антитела, которые появляются после вакцинации, передаются через плаценту и защищают плод от COVID-19. А в случае заражения матери коронавирусом прививка предотвратит от тяжелого течения болезни.

Вакцина никаким образом не сказывается на детях, за исключением передачи антител. Даже если привитая женщина заболеет, находясь в положении, болезнь не будет протекать в тяжелой форме, добавила Адамян.

«Это единственная защита новорожденного, во всяком случае до 6-7 месяцев», - рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, разработчик "Спутника".

В последнее время беременные начали чаще болеть коронавирусом.  Именно поэтому им показана прививка от коронавируса.

Подростковая вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована в РФ уже к 15 сентября. В это же время зарегистрируют пятую вакцину в России. Она разработана в новосибирском центре "Вектор",  сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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