Булыжником разбил лицо 10-летней девочки мальчишка: Играли на детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске по сообщению СМИ организована доследственная проверка по факту получения травмы ребенком. Об этом 18 августа сообщили в региональной управлении СКР.
-В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 10 августа в одном из дворов многоэтажного дома по ул. Бориса Богаткова в Новосибирске дети в возрасте от 8 до 11 лет играли на детской площадке. Без причины 11-летний мальчик стал кидать в детей булыжники и попал в лицо 10-летней девочке, - уточнили детали инцидента в ведомстве.
Следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирск СКР организовал доследственную проверку.
-Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное, - говорится в сообщении Следственного комитета.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в городском парке Бердска 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо". В то время еще не было официального открытия детской площадки, но доступ на нее был свободным.