Булыжником разбил лицо 10-летней девочки мальчишка: Играли на детской площадке в Новосибирске
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Булыжником разбил лицо 10-летней девочки мальчишка: Играли на детской площадке в Новосибирске

9:11:338/18/2021Фото: СКР
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Без причины 11-летний мальчик стал кидать в детей булыжники, сообщали в СК, где начали проверку по факту травмирования ребенка.

Следственный комитет
Следственный комитет начал проверку

В Новосибирске по сообщению СМИ организована доследственная проверка по факту получения травмы ребенком. Об этом 18 августа сообщили в региональной управлении СКР.

-В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 10 августа в одном из дворов многоэтажного дома по ул. Бориса Богаткова в Новосибирске дети в возрасте от 8 до 11 лет играли на детской площадке. Без причины 11-летний мальчик стал кидать в детей булыжники и попал в лицо 10-летней девочке, - уточнили детали инцидента в ведомстве.

Следственный отдел по Дзержинскому району Новосибирск СКР организовал доследственную проверку.

-Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в городском парке Бердска 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо". В то время еще не было официального открытия детской площадки, но доступ на нее был свободным.

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