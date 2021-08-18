Подробности гибели фельдшера и водителя "скорой": Ехали из ковидного госпиталя и врезались в КАмАЗ. Смотрите видео
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Подробности гибели фельдшера и водителя "скорой": Ехали из ковидного госпиталя и врезались в КАмАЗ. Смотрите видео

9:31:068/18/2021Фото: ГУ МВД по РБ
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Гибель сотрудников отделения скорой помощи произошла на рабочем месте и связана с исполнением трудовых обязанностей.

Автомобиль "скорой" - всмятку

Смертельное ДТП произошло ранним утром 18 августа с участием автомобиля скорой помощи.

Трагедия случилась в четыре утра на 1483-м километре автодороги М-5 в Башкирии. Бригада скорой помощи возвращалась из ковидного госпиталя в селе Зубово, что в Уфимском районе. В больницу госпитализировали пациента с коронавирусом, сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

По данным ведомства, "скорая" на скорости врезалась в поломавшийся КамАЗ, стоявший на обочине. В то время на улице еще было темно.

В результате аварии погибли на месте водитель автомобиля скорой помощи 1965 года рождения и фельдшер 1995 года рождения. На месте происшествия работали спасатели и пожарные.

Гибель сотрудников отделения скорой помощи произошла на рабочем месте и связана с исполнением трудовых обязанностей. Сейчас причины трагедии расследуют не только правоохранители, но и прокуратура и госинспекция труда.

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