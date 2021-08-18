Губернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием
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Губернатор Травников наградил работника Бердского электромеханического завода высоким званием

9:49:048/18/2021Фото: Nso.ru
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Всего 47 жителей Новосибирской области удостоены наград от президента РФ и главы региона ко Дню российского флага.

В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды

47 жителей Новосибирской области в преддверии Дня государственного флага России получили госнаграды РФ и Новосибирской области. Во время торжественной церемонии, которая состоялась 18 августа в губернатор Андрей Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, соцзащиты, сельского хозяйства, культуры и искусства, промышленности.

Орден Почёта от президента Владимира Путина получил завотделением Городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров – за заслуги в сфере здравоохранения. Трём новосибирским медикам присвоено звание «Заслуженный врач РФ», сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

Особенная награда – медаль Луки Крымского. Она учреждена указом президента  19 июня 2020 года, ей награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. Сегодня этой высокой награды удостоена медсестра центра анестезиологии и реанимации Клинической больницы «РЖД-Медицина» Новосибирска Анастасия Воробьева – за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Ученые, врачи и преподаватели, медицинские сестры и фельдшеры, артисты театра и спортсмены, доярки и трактористы, пожарные, спасатели, инженеры и строители: всего президентские награды 18 августа  получили 22 человека, награды Новосибирской области – 25. Среди них есть и житель Бердска.

За заслуги в развитии промышленности, достижение высоких показателей эффективности производства, внедрение достижений науки и техники, обеспечение безопасных условий труда почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области» присвоено Валерию Манохину, главному специалисту АО «Бердский электромеханический завод», узнал "Курьер. Среда. Бердск".

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