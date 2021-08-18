Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство
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Подозреваемого в надругательстве над 10-летним мальчиком арестовали: Педофил уже сидел за убийство

10:06:268/18/2021Фото: pixabay.com
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Его отправили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, он заманил ребенка в подвал.

руки, наручники
Суд Тюмени арестовал мужчину подозреваемого в домогательстве к мальчику

Тюменский суд арестовал подозреваемого в домогательствах к ребенку мужчину. Его отправили в СИЗО на два месяца. Об этом 18 августа сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, он проведет за решеткой до 15 октября.

По информации правоохранителей, 39-летнего подозреваемого задержали полицейские после сообщений о насилии над ребенком.

По версии следствия, он заманил в подвал мальчика 2011 года рождения. Инцидент произошел 16 августа.

Как сообщают местные СМИ, вечером на Лесобазе съехались силовики, они опрашивали местных жителей и искали мужчину по ориентировке. Через несколько часов его удалось найти и задержать. Оказалось, что подозреваемый в сексуальном насилии над мальчиком,  ранее был судим за убийство.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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