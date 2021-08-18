Упал в штопор: Причину крушения военного самолета Ил-112В назвал эксперт. Смотрите видео с места катастрофы

Стали известны возможные причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В 17 августа в Подмосковье. Воздушное судно "свалилось в штопор" из-за несработавшей системы флюгирования винта.
"После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор", - цитирует ТАСС источник в силовых структурах.
Если бы система флюгирования винтов сработала, это позволило бы самолету совершить посадку, так как горящий двигатель бы отключился.
"Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным", - уточнил собеседник, добавив, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. Таким образом, самолет 30 секунд горел в воздухе.
Ранее сообщалось, что причиной пожара в правом двигателе могло стать попадание масла в камеру сгорания.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по факту крушения самолета Ил-112В в Подмосковье возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
17 августа борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское самолет загорелся в воздухе и упал. его пилотировал экипаж в составе трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. Все погибли.