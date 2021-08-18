Без вести пропала 2-летняя Людмила: СК возбудил дело об убийстве

Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту исчезновения ребенка в Темкинском районе. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе надзорного органа. Поиски Людмилы Кузиной в возрасте 1 год 10 месяцев ведутся уже сутки.
— Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении облпрокуратуры.
Как рассказали в региональном управлении СКР, информация об исчезновении девочки поступило около 16:55 во вторник По предварительным сведениям, утром 17 августа малышка ушла из дома на территории Шелукова урочища и пропала. Известно, что рядом с местом исчезновения маленькой Людмилы расположены лес и водоемы. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.
К поискам ребенка присоединились сотрудники силовых ведомств, но и военнослужащие, водолазы, волонтеры поисковых отрядов, в том числе добровольцы из соседних регионов.