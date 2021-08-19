Замороженный мед: какие риски для здоровья?

Зарегистрированный диетолог Сара Рювен и стоматолог Леонард Уманофф говорят Fox News, что потребители замороженного меда должны быть осторожны с сахаром, который они едят.
Замороженный мед может стать новой горячей тенденцией лета, но эксперты говорят, что людям нужно помнить о своем пристрастии к сладкому.
Согласно тысячам видеороликов, опубликованных под хэштегом #FrozenHoney в TikTok, участники этой тенденции либо замораживают мед на ночь, либо смешивают желатиновый подсластитель с кукурузным сиропом или другим сиропом по своему выбору, пишет foxnews.com.
Согласно онлайн-базе данных Министерства сельского хозяйства США FoodData Central, одна столовая ложка меда сама по себе содержит около 63,8 калорий и 17,2 грамма сахара, а одна столовая ложка кукурузного сиропа содержит около 60 калорий и 9 граммов сахара.
В совокупности столовая ложка меда и кукурузного сиропа содержит примерно 123,8 калорий и 26 калорий. 2 грамма сахара.
Однако пользователи социальных сетей, которые следят за тенденцией, не останавливаются на одной столовой ложке, что вызвало обеспокоенность среди специалистов в области питания и здравоохранения.
По словам Сары Рювен, диетолога и основательницы консалтинговой компании Rooted Wellness, употребление «большого количества» меда может вызвать нежелательные результаты, в том числе расстройство желудка или диарею.
"Что касается уровня сахара в крови, то, вероятно, произойдет то, что когда в ваш кровоток устремится аномально высокий уровень сахара, ваша поджелудочная железа выделяет больший, чем обычно, уровень инсулина, чтобы помочь сохранить или использовать этот сахар, который является «высоким», а затем «падением» сахара », - сказал Рювен Fox News.
Далее она объяснила, что энергетические сбои обычно случаются, когда люди потребляют «много сахара за один присест».
Помимо опасений по поводу потенциального энергетического сбоя из-за сахара, дантисты предупреждают клиентов, чтобы мед не оставался на зубах.
«Замороженный мед имеет высокий уровень сахара, что приводит к образованию кариеса», - сказал Fox News Леонард Уманофф, практикующий стоматолог из Нью-Йорка из LuxDen. "Я бы порекомендовал, если вы собираетесь есть замороженный мед, полощите рот водой сразу после еды, чтобы удалить излишки сахара с зубов. Если позволяет ситуация, почистите щеткой и нитью".
Он добавил: «Если укусить что-нибудь твердое, это также может привести к поломке зубов, поэтому вы должны быть особенно осторожны, употребляя замороженный мед».
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить ежедневное потребление сахара до 36 граммов для мужчин и 25 граммов для женщин и детей в возрасте от двух до 18 лет.
Согласно AHA, чрезмерное потребление сахара в течение длительного периода времени может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Слишком далеко, хэштег замороженного меда на TikTok собрал более 825,9 миллиона просмотров. Эта тенденция также распространилась на другие платформы социальных сетей, включая Facebook, Instagram и YouTube.
Согласно данным поисковой системы Google Trends, интерес к этой тенденции достиг пика в начале августа. Замороженный мед стал одним из первых результатов поиска в Google на Аляске, за которым следуют Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Монтана и Небраска.