Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp

Пусть в доме будет благодать,
И было чтоб любовь кому отдать,
Чтоб ангелы на небесах хранили,
Улыбки чтобы близкие дарили.
Желаю сердцу не познать тревог,
И ровных в жизни Вам дорог,
Пусть урожай богатств подарит,
А близкий сердцу не лукавит.
Молитвами пусть полнится душа,
И жизнь пусть станет хороша,
Благие вести и большой успех,
А в доме слышится пусть смех.
***
Как на Яблочный на Спас
Я желаю вам сейчас:
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.
Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит.
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!
Пусть Спас Яблочный, прекрасный,
Обещает море счастья,
Больше радости, добра,
Нежных взглядов и тепла!
Пусть любовь живёт во взоре
И мечты приходят вскоре,
Каждый день несёт успех
И весёлый звонкий смех!
***
Хочу в день Спаса пожелать
Беды и горя вам не знать.
Любить и жить лишь в радости,
В медовой, вкусной сладости!
В семье пусть будет благодать,
Здоровье радовать, крепчать.
Пусть счастья будет океан
И полный денюжек карман!
Источник: pozdravok.ru