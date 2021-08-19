Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp

5:36:118/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Преображение Господне в 2021 году – двунадесятый праздник, который Православная Церковь отмечает 19 августа

Преображение Господне

Пусть в доме будет благодать,
И было чтоб любовь кому отдать,
Чтоб ангелы на небесах хранили,
Улыбки чтобы близкие дарили.

Желаю сердцу не познать тревог,
И ровных в жизни Вам дорог,
Пусть урожай богатств подарит,
А близкий сердцу не лукавит.

Молитвами пусть полнится душа,
И жизнь пусть станет хороша,
Благие вести и большой успех,
А в доме слышится пусть смех.

***

Как на Яблочный на Спас
Я желаю вам сейчас:
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.

Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит.
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!

Преображение Господне

Пусть Спас Яблочный, прекрасный,
Обещает море счастья,
Больше радости, добра,
Нежных взглядов и тепла!

Пусть любовь живёт во взоре
И мечты приходят вскоре,
Каждый день несёт успех
И весёлый звонкий смех!

***

Хочу в день Спаса пожелать
Беды и горя вам не знать.
Любить и жить лишь в радости,
В медовой, вкусной сладости!

В семье пусть будет благодать,
Здоровье радовать, крепчать.
Пусть счастья будет океан
И полный денюжек карман!

Источник: pozdravok.ru

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
В Турции предупредили Россию о послании от США
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кушанашвили раскрыл правду об Агутине и его женщинах
Чем опасна губка для мытья посуды
Как по ногтям определить наличие коронавируса
Названы семь ошибок родителей, которые портят ребенка
праздникпоздравленияпраздникиПреображение Господнеоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
5:30:08 8/19/2021
Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд
5:01:39 8/19/2021
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд
Разъяснение о ревакцинации: зачем нужна третья прививка против коронавируса?
4:30:47 8/19/2021
Разъяснение о ревакцинации: зачем нужна третья прививка против коронавируса?
С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей
4:23:48 8/19/2021
С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей
Исследование: Внутренний контроль коронавиурса имеет приоритет над запретами на поездки за границу
4:00:18 8/19/2021
Исследование: Внутренний контроль коронавиурса имеет приоритет над запретами на поездки за границу
Дети глотают магнитные шары и кубики: будьте внимательны, родители
3:30:41 8/19/2021
Дети глотают магнитные шары и кубики: будьте внимательны, родители
Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса
3:00:30 8/19/2021
Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса
Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу
2:30:13 8/19/2021
Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу
Я испытываю абсолютное отвращение к другим людям: что делать?
2:00:32 8/19/2021
Я испытываю абсолютное отвращение к другим людям: что делать?
Эти пять тем в отношениях под табу: людям их слишком неловко обсуждать
1:30:37 8/19/2021
Эти пять тем в отношениях под табу: людям их слишком неловко обсуждать