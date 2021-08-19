С Преображение Господним живописные картинки и слова для родных и друзей: Обязательно поздраврь самых близких!
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С Преображение Господним живописные картинки и слова для родных и друзей: Обязательно поздраврь самых близких!

8:04:088/19/2021Фото: bonnycards.ru
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Преображение Господне называют также Яблочным Спасом. В этот день апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе.

Преображение Господне

С Яблочным спасом! Храни Вас Господь!
Пусть самое лучшее скорее к Вам придет!
Пусть мир и покой сохраняют Ваш уют,
А вера, любовь от беды сберегут!

Быть чистым душою, добрым сердечно,
Открытым для ближнего и Бога, конечно!
Счастья желаю, безграничного, теплого,
Такого большого — до седьмого облака!

Преображение Господне

Преображение Господне
Нас радует сегодня,
Хранит от разных бед,
Несёт всем счастья свет!

Я поздравляю с праздником всех вас,
Пусть осчастливит Яблочный наш Спас,
Благословения на долгие года,
Здоровья, силы, мира и добра!

Преображение Господне

Сегодня Господа святое преображение!
Мы в храм несём дары для освещения!
Пусть в этот праздник посетят нас свет и радость!
Пусть в воздухе витает яблок сладость!

Пусть каждому Господь дарует счастье,
Пускай минуют беды и ненастья!
Пусть в семьях мир пребудет навсегда,
В душе царит любовь и доброта!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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