С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей
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С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей

4:23:488/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В народе праздник известен под названием Яблочный Спас, или Второй Спас.

Яблочный Спас

Плоды освятите, их в церковь несите,
Раздайте знакомым, родным и друзьям,
Всех с Яблочным Спасом тепло поздравляйте,
Хвалу вы воздайте святым небесам!

Вам чаши лишь полной и в доме, в семье,
Вам мир сохранять надежный в душе,
И хворей любых избегать, отгонять,
Про праздник христиан помнить, не забывать!

***

Отведай сладкий плод на вкус,
Он наливной, душистый,
Пускай не сходит радость с уст,
День будет славным, чистым!

Да здравствует Яблочный Спас,
Любви желаю я сейчас,
Господнего тепла, поддержки,
Удачи, счастья без задержки!

Яблочный Спас

С священным Спасом всех, друзья!
Пусть рядом будет вся семья.
Сегодня праздника священный дух
Все проблемы растопит в пух.

Мира, добра, покоя,
Впечатлений ярких, новых.
Пусть удача будет с Вами,
Жизнь сюрпризы подарит.

***

Чудесны образы святые,
Иконы мирра, без прикрас,
Сегодня празднуем Господне
Преображение и Спас!

Пусть яблочные угощения
Сладки и ярки буду вновь,
Подарят радость, наслаждение,
Поселят на сердце любовь!

Добра вам всем и вдохновения,
Тепла душевного и сил,
И Божьего благословения,
Чтоб день сей счастье приносил!

Источник: pozdravok.ru

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