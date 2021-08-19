С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей

Плоды освятите, их в церковь несите,
Раздайте знакомым, родным и друзьям,
Всех с Яблочным Спасом тепло поздравляйте,
Хвалу вы воздайте святым небесам!
Вам чаши лишь полной и в доме, в семье,
Вам мир сохранять надежный в душе,
И хворей любых избегать, отгонять,
Про праздник христиан помнить, не забывать!
***
Отведай сладкий плод на вкус,
Он наливной, душистый,
Пускай не сходит радость с уст,
День будет славным, чистым!
Да здравствует Яблочный Спас,
Любви желаю я сейчас,
Господнего тепла, поддержки,
Удачи, счастья без задержки!
С священным Спасом всех, друзья!
Пусть рядом будет вся семья.
Сегодня праздника священный дух
Все проблемы растопит в пух.
Мира, добра, покоя,
Впечатлений ярких, новых.
Пусть удача будет с Вами,
Жизнь сюрпризы подарит.
***
Чудесны образы святые,
Иконы мирра, без прикрас,
Сегодня празднуем Господне
Преображение и Спас!
Пусть яблочные угощения
Сладки и ярки буду вновь,
Подарят радость, наслаждение,
Поселят на сердце любовь!
Добра вам всем и вдохновения,
Тепла душевного и сил,
И Божьего благословения,
Чтоб день сей счастье приносил!
Источник: pozdravok.ru