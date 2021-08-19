Необычайные и нарядные поздравления и открытки в Яблочный спас 19 августа
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Необычайные и нарядные поздравления и открытки в Яблочный спас 19 августа

8:38:248/19/2021Фото: bonnycards.ru
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В августе есть три праздника в честь Спасителя, которые так и называются – Спасами. Первый Спас отмечают 14 августа, по-народному называется «на воде», второй – 19 августа, «на горе», и третий – 29 августа.

Яблочный Спас

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
С Преображением Господним,
Счастья желаю и угощаю
Яблоком вас освященным.

Покоя и радости, мира в семье,
Детям добра и здоровья,
Яблочный Спас пусть идет по земле
Нас, одаряя любовью.

Яблочный Спас

Яблочный Спас — это много веселья
И озорное для всех настроенье.
Я поздравляю! Пусть будет у вас
Все хорошо в этот Яблочный Спас.

Яблоки, груши с утра соберите,
В церковь с корзиною фруктов придите.
И испеките, конечно, блинов!
Пусть у вас будут здоровье, любовь!

Яблочный Спас

С яблочным спасом, светлым деньком,
Яблочко скушайте с желтым медком,
Господу искренне Вы помолитесь,
Счастьем и светом легко облачитесь.

Пусть же Вам праздник спас принесет,
Спас всей семьи и надежда придет,
Верьте Вы в Бога и силу небес,
В дом пусть придет вереница чудес.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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