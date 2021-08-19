Необычайные и нарядные поздравления и открытки в Яблочный спас 19 августа

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
С Преображением Господним,
Счастья желаю и угощаю
Яблоком вас освященным.
Покоя и радости, мира в семье,
Детям добра и здоровья,
Яблочный Спас пусть идет по земле
Нас, одаряя любовью.
Яблочный Спас — это много веселья
И озорное для всех настроенье.
Я поздравляю! Пусть будет у вас
Все хорошо в этот Яблочный Спас.
Яблоки, груши с утра соберите,
В церковь с корзиною фруктов придите.
И испеките, конечно, блинов!
Пусть у вас будут здоровье, любовь!
С яблочным спасом, светлым деньком,
Яблочко скушайте с желтым медком,
Господу искренне Вы помолитесь,
Счастьем и светом легко облачитесь.
Пусть же Вам праздник спас принесет,
Спас всей семьи и надежда придет,
Верьте Вы в Бога и силу небес,
В дом пусть придет вереница чудес.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru