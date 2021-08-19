Большое одиночество настигнет трех знаков зодиака во время лунного квадрата Марса с 18 августа 2021 года
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Большое одиночество настигнет трех знаков зодиака во время лунного квадрата Марса с 18 августа 2021 года

1:00:428/19/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда все говорят о своей большой любви, а вы находитесь в партнерстве и чувствуете себя настолько одиноким, насколько это возможно.

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда все говорят о своей большой любви?

Один из эффектов, которые мы все можем почувствовать во время Moon Square Mars, - это необходимость «сделать или умереть», чтобы соответствовать тому, что мы для себя создали.

Фактически, три знака зодиака будут чувствовать себя одинокими в любви, когда 18 августа 2021 года начнется Луна в квадрате с Марсом.

Как будто мы поддаемся всем нашим ожиданиям; в данном случае это «мой путь или шоссе», но что здесь происходит, так это то, что все наши большие ожидания не могут быть оправданы; мы чувствуем себя потерянными и сбитыми с толку, неспособными понять, почему ничего не вышло в соответствии с нашими первоначальными планами, пишет yourtango.com.

Один из самых суровых уроков, порожденных таким ожиданием, - это тот, где мы думали, что у нас будет все - в любви и романтике.

Все входят в любовь, думая, что это будет длиться вечно. Никто не входит и не говорит: «Да, это продлится ночь, а потом я AUDI». Ни один. Никто.

И если мы говорим это, это потому, что мы убедили себя, что нам никто не нужен ... хотя на самом деле мы нуждаемся. Мы действительно, правда.

Итак, 18 августа 2021 года мы сможем воплотить в жизнь это старое клише - «одни в переполненной комнате».

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда все говорят о своей большой любви, а вы находитесь в партнерстве и чувствуете себя настолько одиноким, насколько это возможно. Не расстраивайтесь - в этом случае вы не одиноки.

Кто будет чувствовать себя одиноким в любви во время Moon Square Mars 18 августа?

Знаки зодиака, которые чувствуют себя одинокими в любви во время Луны в квадрате с Марсом, начиная с 18 августа 2021 года:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Больше всего на свете вы хотите слиться с миром.

Вам нужен один день, когда вы не замечаете, насколько вы выделяетесь, и даже если вы дорожите своей разницей и своей уникальной позицией практически во всем, бывают моменты, когда вы хотите, чтобы вы могли просто быть ... нормальным, что бы это ни было означает. У всех ваших приятелей есть товарищи.

Кажется, что все вокруг вас идут по жизни, делая то, что от них ожидают; Конечно, у вас никогда не было желания жить «как они», но вы начинаете подозревать, что, возможно, вам нужно пойти на компромисс, если вы хотите лучше слиться с ними.

Вы пытаетесь убедить себя, что это то, чего вы хотите, это уединение, этот уединенный образ жизни, но с 18 августа у Лунного Квадрата Марса для вас другая повестка дня.

Вы почувствуете это, Близнецы. Да, ты оригинален, но тебе все равно одиноко, и тебе трудно сдвинуться с места.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ваш сольный номер отлично смотрится на бумаге; если бы вы написали историю своей жизни, это выглядело бы как шпионский роман, до краев наполненный любовью, сексом, предательством ... убийством!

Ну, может, и не убийство, но вы прожили жизнь супершпиона ... если бы только у вас не было сердца под всем этим сексуальным величием.

Вот что действительно погубит тебя в эту среду, Скорпион - это твое сердце.

Он по-прежнему бьет, и если вы внимательно его слушаете, он говорит больше, чем «бух, бум» - он говорит: «Мне нужна любовь. Мне нужно дарить любовь. Мне нужно получать любовь».

Итак, когда вы входите в любую комнату, поворачиваете головы и заставляете их падать в обморок, знайте, что все это поверхностное одобрение.

Единственный выход из одиночества - это заново изобрести себя уязвимым человеком . Хотя это может показаться невыполнимой просьбой, это то, что даст вашему сердцу шанс стать настоящим. Реальность - это просто - попробуй иногда, Скорпион.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Эх ты. Вы и ваша сознательная независимость. Что вы не сделали, чтобы отстраниться от любой социальной ситуации? Как будто отделиться от толпы - это работа всей вашей жизни.

Проблема в том, что вы так хорошо удаляетесь, что становитесь невидимым, и, прежде чем вы это осознаете, никто даже не узнает, что вы там.

Затем, в такие даты - 18 августа, когда в город приезжает Лунный Трин Марс, вы внезапно чувствуете себя очень ... прозрачным. «Почему меня никто не замечает? Где моя любовь?»

Обычно вы приветствуете чувство одиночества, но на этот раз вы будете раздражены. Это просто нечестно.

Вы почувствуете себя очень выделенным из-за этого перехода, как будто вы единственный человек в мире, который не понял любви.

Стрелец, вы можете правильно понять любовь - вам просто нужно сделать первый шаг. Вы можете не любить людей, но дайте им шанс ... они точно вас любят.

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