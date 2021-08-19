Эти пять тем в отношениях под табу: людям их слишком неловко обсуждать

Смущение - одно из основных чувств, которое объединяет людей в отношениях и браках… когда, конечно, они хотят это показать.
Никто не проживает эту жизнь, не чувствуя себя неловко и временами застенчиво, но мы делаем все возможное, чтобы скрыть свое унижение от других, потому что мы хотим вписаться и боимся, что нас не примут как члена племени.
Даже если это племя так же мало, как романтический диада, такой как парень и девушка или муж и жена, мы хотим, чтобы человек, в которого мы влюбились, одобрял нас, пишет yourtango.com.
Проблемы во взаимоотношениях возникают, когда мы становимся озабочены представлением идеализированного образа самих себя, что мы тратим больше энергии, пытаясь поддержать эту фантазию о том, кем мы хотим быть, чем мы связываемся с любимым и радуемся ему такими, какие мы есть на самом деле.
У всех нас есть эго, и мы нуждаемся в нем. Эго - это наша отдельная и уникальная личность, и без них мы не смогли бы функционировать или достигать чего-либо в мире. Но эго не должно управлять шоу.
Это работа вашей души.
Каждый раз, когда вы чувствуете себя чрезмерно смущенным, ваше эго становится заметнее, чем должно. Это знак того, что вы чувствуете себя настолько отделенным от других и что вы забыли духовную истину о том, что все мы связаны друг с другом.
Каким бы неудобным ни было смущение, раскрытие этих уязвимых аспектов нас самих делает нас привлекательными.
Это показывает другому человеку, что вы больше похожи, чем отличны, и дает ему понять, что вы достаточно доверяете ему, чтобы быть искренним в его присутствии.
Смущение показывает вашу человечность, и когда вы готовы показать это человеку, которого любите, и уверены, что заслуживает вашего доверия, ваши отношения могут стать глубже и крепче, чем когда-либо.
Ниже приведены пять распространенных проблем в отношениях и вопросов, которые люди часто считают слишком неловкими, чтобы обсуждать их, но в конечном итоге это может привести вас к еще большей любви друг к другу:
1. Глубоко скрытые страхи.Я имею в виду не страх пауков, а более глубокие страхи, связанные с вашим характером и личностью. Страхи настолько подавлены и укоренились, что вы можете даже не осознавать их.
К таким страхам относятся: быть недостойным и нелюбимым, неспособным обеспечить себя, постоянно искать стимуляции, потому что вы чувствуете себя пустым внутри, быть недостаточно хорошим, не впечатлять помимо своих достижений и быть некомпетентным.
У каждого есть основной страх, который движет их поведением. Вы не одиноки. У вашего партнера есть базовый страх, который, вероятно, его тоже смущает.
2. Семейные скелеты спрятаны в шкафу.Дети верят, что их семейные проблемы являются продолжением самих себя. Многие взрослые до сих пор верят, что семья, из которой они произошли, так или иначе отражает их личность. В то время как ваша семья формирует вас, они отделены от вас.
Возможность говорить о своей семье с четкими границами отдельно от вас - признак здоровья. Это также помогает вашей второй половинке лучше вас понять.
Помимо того, что в вашей семье есть скелеты, вы сами можете иметь некоторые секреты, спрятанные в глубине своего шкафа.
Этими проблемами никогда не бывает легко поделиться, даже если вы с ними примирились. Но если вы готовы рассказать о них своему партнеру, вы можете обнаружить, что вы вполне человек и в конце концов не такой уж и странный.
На самом деле люди переживают очень много событий, и большинство из них довольно обычны.
3. Тайные мечты и цели на будущее.Делиться своими целями и мечтами - это очень деликатный поступок, потому что, когда другие люди реагируют менее чем на 100% благосклонно и уверенно, это может заставить вас сомневаться в себе.
Даже если вы не сомневаетесь в себе, их отсутствие веры и поддержки заставит вас столкнуться с холодной и суровой реальностью, что они не для вас.
Но вы должны это сделать, чтобы прийти к истине. Либо вы обнаружите, что вам нужно расстаться, либо ваши отношения станут крепче, когда вы обнаружите, что не только ваш партнер поддерживает, но и вы двое - единомышленники, будучи на одной волне со своими целями и мечтами.
4. Финансовые проблемы.Ваше финансовое состояние - это ваш личный, частный бизнес. Тем не менее, если вы делитесь своей жизнью с кем-то, некоторые аспекты придется обсудить. Ваш образ жизни, путешествия и любые финансовые трудности неизбежно связаны с близкими вам людьми.
Всегда помните, что вы - не ваша борьба. Вы намного сильнее любого земного недуга, с которым вы сталкиваетесь, и если ваше финансовое положение вызывает у вас смущение, постарайтесь не отождествляться с ним. К тому же вы всегда можете это изменить.
Если ваш партнер судит вас за это, это на самом деле отражение вашего собственного суждения.
Также помните, что всякий раз, когда вы начинаете что-либо со словами «Мне неловко делиться с вами», это заставляет другого человека проявлять больше сострадания и реагировать более мягко. Поскольку вы открываетесь и становитесь уязвимыми, вы на самом деле приобретаете силу и союзника.
5. Нетрадиционные сексуальные фантазии.Одними сексуальными фантазиями поделиться легче, чем другими, но разделение ими с партнером может помочь связать вас и вызвать эротизм, даже если ваш партнер не разделяет те же фантазии.
Когда ваш партнер искренне любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы, ему будет приятно узнать, что вас заводит. Вас заводят, заводит их.
Нет правила, согласно которому вы должны делиться своими сексуальными фантазиями, но если вы это сделаете, это может открыть совершенно новое захватывающее измерение между вами двумя.
Иногда люди не хотят делиться своими фантазиями, потому что не хотят воплощать их в жизнь в материальном мире и боятся вложить эту идею в голову партнеру. Пока вы сообщаете о своих истинных намерениях, вам не о чем беспокоиться. В конце концов, вы все равно не можете контролировать мысли или действия другого человека.
Смелость поделиться своими сексуальными фантазиями снова может связать вас, потому что вы обнаружите, что на самом деле не так уж сильно отличаетесь от других людей и их фантазий. Как только эго удалено из уравнения, у вас просто есть единство.
Если вы находитесь в отношениях с надежным партнером, обсуждение неловких вопросов поможет вам стать более привязанными.
Чтобы облегчить бремя обсуждения неловких вопросов в отношениях, играйте со своей второй половинкой в «правду или действие». Когда вы делаете игру из разоблачения своей правды, вы будете чувствовать меньше давления и серьезности по отношению к ней. Игровое поле становится равным, когда вы оба разделяете неловкие проблемы.
В конце концов, смущение - это часть достижения любой цели, включая любовные отношения.