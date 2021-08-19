Я испытываю абсолютное отвращение к другим людям: что делать?
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Я испытываю абсолютное отвращение к другим людям: что делать?

2:00:328/19/2021,Билл МайерФото: pixabay.com
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Отвращение - это эмоциональное состояние, похожее на чувство страха. Обе эмоции возникают, когда наше тело реагирует на предполагаемую угрозу нашему выживанию.

Отвращение - это негативная, усвоенная эмоция

Ощущение отвращения к чему-то или, что еще хуже, к кому-то - одно из самых сложных эмоциональных состояний, которые нужно контролировать. На самом деле, многие из нас даже не могут распознать это чувство, когда оно нас настигает, не говоря уже о том, чтобы научиться справляться с отвращением.

Когда мы чувствуем отвращение, мы сжимаем рты, как будто хотим что-то выплюнуть. Это непроизвольная реакция, вызванная нашим бессознательным желанием быстро избавиться от того, что наше тело воспринимает как токсичную угрозу для нашего физического или психического здоровья.

Может быть, вы похожи на меня, и иногда вы внезапно понимаете, что у вас есть осуждающие мысли о ком-то . Когда я переживаю это, я обязательно останавливаюсь и составляю для себя мысленный список причин, по которым такие негативные мысли вредны.

Когда я думаю в осуждающем, нарциссическом настроении, я чувствую себя плохо.

Чувство отвращения - нормальная реакция.

Отвращение - это негативная, усвоенная эмоция.

Сначала мы учимся выражать то, что нас беспокоит в детстве, мы рассказываем родителям о том, что нам не нравится. Отвращение - одна из самых основных наших эмоций, которая естественным образом проявляется в раннем детстве через поведение отвержения и избегания. (Представьте выражение лица ребенка, впервые пробующего еду, которая ему не нравится.)

Будем надеяться, что мама и папа терпят только нужное количество наших истерик, а также направляют нас к лучшим способам общения с тем, что мы думаем, что что-то «противно», не вызывая нарциссического припадка.

Если наши родители отреагировали таким образом, что нас сбили с толку, мы не сможем понять, что еще делать с нашим чувством отвращения. Это заставляет нас сдерживать эти эмоции - пока мы не взорвемся! - что заставляет нас считать себя отвратительными.

Итак, ловушка установлена.

Чем больше мы чувствуем отвращение к окружающим, тем больше мы плохо относимся к себе и тем больше относим себя к категории омерзительных.

Все это происходит потому, что чувства отвращения, презрения и презрения связаны с нашими чувствами вкуса, запаха и прикосновения.

В  «Науке искусства психотерапии» Аллен Шор объясняет, что отвращение - это эмоциональное состояние, похожее на чувство страха. Обе эмоции возникают, когда наше тело реагирует на предполагаемую угрозу нашему выживанию.

Хотя это может вызывать неприятные ощущения, на самом деле отвращение - чрезвычайно важная эмоция. Это часть того, что подпитывает нашу способность просить о том, чего мы хотим и в чем нуждаемся, и помогает нам найти смекалку, чтобы действовать напористо.

Однако, когда мы чувствуем отвращение, мы автоматически подавляем наше внимание к нашему визуальному миру. Наши глаза и ноздри широко открываются, чтобы искать угрозы, не обращая внимания на другие зрелища и запахи вокруг нас. Мы можем определить разницу между угрозами страха и отвращения за 96 миллисекунд . Это намного быстрее, чем мы думаем.

Став взрослыми, мы должны приучать себя действовать ответственно в ответ на чувство отвращения, замедляя этот процесс, чтобы мы могли логически и рационально думать о насущных проблемах.

Вот 7 способов справиться с чувством отвращения, возникающим из-за осуждения других.

1. Обратите внимание, когда вам в голову приходят осуждающие мысли.

Осознанность задействует лобную долю вашего мозга. Когда вы активируете свою лобную долю, вы автоматически успокаиваете такой импульс, как отвращение.

Отметьте в уме, что вы готовы взглянуть на картину в целом.

2. Не забывайте дышать.

Успокаивающее дыхание также задействует вашу лобную долю. Практикуйте глубокое дыхание в моменты, когда вы не чувствуете отвращения, чтобы ваше тело привыкло к этому и могло вызвать эту новую привычку, как только вы почувствуете необходимость преодолеть возникновение такого негатива.

3. Не позволяйте чувствам контролировать ваше мышление.

Чувство чрезмерного отвращения - это привычка, сформировавшаяся в раннем детстве, которая может быть связана или не связана с вашими ценностями и убеждениями. Когда вы убеждаете себя, что имеете право испытывать отвращение, вы также говорите себе, что вы жертва. Быть жертвой отвратительно. Это саморазрушительная привычка, которую вы должны распознать и избавиться.

4. Делайте противоположное тому, что вы чувствуете.

Насмешка - одна из тех автоматических реакций, которые у нас возникают, когда мы осуждаем. Противоположность насмешкам - это найти внутри себя место, где вы чувствуете себя добрым, уважительным и заботливым.

Это ваш единственный выход, когда вы чувствуете отвращение (в настоящем или когда вспоминаете время, когда вы чувствовали это в прошлом). Перед сном обратите внимание на сохраняющиеся осуждающие мысли и напомните себе, что нужно взглянуть на картину в целом. Пересмотрите свои чувства.

Если вы ложитесь спать с неразрешенными осуждающими мыслями, вы только проснетесь с еще большим количеством проблем.

5. Помните, дело не в вас.

Например, если кто-то подрезает вас в пробке, они понятия не имеют, кто вы как личность, и в тот момент им было все равно.

Если вы отреагируете на них с отвращением, они, скорее всего, только расстроятся и сделают что-то более опасное. Не забывайте дышать, размышлять и переосмысливать.

6. Используйте свое воображение здоровым образом.

Это долгосрочное решение. Вместо того, чтобы тратить время на воображение того, что делают и думают другие люди, станьте более внимательными к своим собственным желаниям, потребностям и чувствам.

Создайте в уме образ того, что вас успокаивает, и обратитесь к нему в следующий раз, когда вы заметите себя в этом критичном месте.

7. Расскажите о своих чувствах тому, кому вы доверяете.

Не ругайте человека, из-за которого вы были расстроены. Легко находить недостатки в других, что только усиливает чувство отвращения. Но поговорите с другом, которому вы доверяете, о своей борьбе с этими эмоциями.

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