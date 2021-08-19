Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу
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Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу

2:30:138/19/2021Фото: pixabay.com
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Еда с ограничением времени защищает не только от ожирения печени, диабета и смерти от сепсиса; он даже позволил самцам мышей сохранить и увеличить мышечную массу и улучшить мышечную производительность.

Анализируя ткани мышей на TRE, чтобы установить их химический состав и процессы, исследователи обнаружили, что независимо от возраста, пола или профиля потери веса, TRE надежно защищает от жировой болезни

Еда с ограничением по времени (TRE), режим питания, ограничивающий прием пищи определенными часами, привлек повышенное внимание в кругах людей, занимающихся снижением веса. Новое исследование ученых Солка также показывает, что TRE приносит много пользы для здоровья помимо потери веса. Исследование также показывает, что эти преимущества могут зависеть от пола и возраста.

Большинство исследований TRE сосредоточено на потере веса у молодых самцов мышей , но ученые Солка хотели определить, дает ли TRE дополнительные преимущества для других популяций. Их результаты, опубликованные в Cell Reports 17 августа 2021 года, показывают, что, хотя возраст и пол действительно влияют на результаты TRE, стратегия питания обеспечивает множество преимуществ для здоровья молодых и старых обоих полов и указывает на то, что TRE может быть ценным вмешательством. при диабете 2 типа, жировой болезни печени и раке печени и даже при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19, у людей, пишет medicalxpress.com.

«Для многих клинических вмешательств TRE основным результатом является потеря веса, но мы обнаружили, что TRE хорош не только для метаболических заболеваний, но и для повышения устойчивости к инфекционным заболеваниям и резистентности к инсулину», - говорит Сатчидананда Панда, профессор отдела нормативных требований Солка. Лаборатория биологии и обладатель кафедры Риты и Ричарда Аткинсонов.

Нарушение толерантности к глюкозе является первым шагом на скользком склоне к неалкогольной жировой болезни печени и рака печени -один из немногих видов рака , чьи заболеваемость и смертность увеличилась, а не уменьшилось, в течение последних 25 до 30 лет. Кроме того, более 40 процентов американцев уже страдают диабетом или предиабетом, при этом Американская диабетическая ассоциация прогнозирует 1,5 миллиона новых случаев ежегодно. Эти тенденции делают поиск простого лечения непереносимости глюкозы одним из основных приоритетов.

Избавившись от общепринятой формы молодых мышей-самцов, исследователи скармливали самцам и самкам мышей двух возрастных групп (что эквивалентно 20- и 42-летним людям) диету с высоким содержанием жиров и высоким содержанием сахара, ограничивая прием пищи девятью часами. в день. Команда провела тесты, чтобы выяснить, как возраст и пол влияют на результаты TRE по ряду параметров здоровья: жировая болезнь печени; регуляция глюкозы; мышечная масса , работоспособность и выносливость; и выживаемость при сепсисе, опасной для жизни реакции на инфекцию. Они также предприняли редкий шаг, сопоставив условия своей лаборатории с циркадными часами животных (мыши спят днем ​​и встают ночью), часто работая с очками ночного видения и специальным освещением.

Анализируя ткани мышей на TRE, чтобы установить их химический состав и процессы, исследователи обнаружили, что независимо от возраста, пола или профиля потери веса, TRE надежно защищает от жировой болезни печени, состояния, которым страдают до 100 миллионов американцев и для которого нет лекарство одобрено.
«Это был наш первый раз, когда мы изучали самок мышей, и мы не знали, чего ожидать», - говорит первый автор Амандин Чаикс, бывший научный сотрудник лаборатории Panda, а теперь доцент Университета Юты. «Мы были удивлены, обнаружив, что, хотя женщины, принимавшие TRE, не были защищены от увеличения веса, они все же показали метаболические преимущества, в том числе менее жирную печень и лучший контроль уровня сахара в крови».

Пероральные тесты на толерантность к глюкозе, проведенные мышам после 16 часов голодания, показали, что TRE был связан с более низким повышением уровня глюкозы в крови и более быстрым возвращением к нормальному уровню сахара в крови как у молодых, так и у мужчин среднего возраста, со значительным улучшением толерантности к глюкозе у мужчин. женщины молодого и среднего возраста. Точно так же самки и самцы среднего возраста на TRE смогли восстанавливать нормальный уровень сахара в крови более эффективно, чем контрольные мыши, у которых всегда была под рукой еда. Этот вывод указывает на то, что TRE может быть недорогим или бесплатным, удобным способом предотвращения или лечения диабета, и подтверждает результаты лабораторного исследования 2019 года по TRE для метаболического синдрома у людей.

Исследователи также обнаружили, что TRE может защитить как мужчин, так и женщин от смерти, вызванной сепсисом - особой опасности в отделениях интенсивной терапии, особенно во время пандемии. После введения токсина, который вызывал у мышей состояние, подобное сепсису, исследователи наблюдали за выживаемостью в течение 13 дней и обнаружили, что TRE защищает как самцов, так и самок мышей от смерти от сепсиса.

TRE защищает не только от ожирения печени, диабета и смерти от сепсиса; он даже позволил самцам мышей сохранить и увеличить мышечную массу и улучшить мышечную производительность (эффект не сохранялся для самок). Это открытие особенно важно для пожилых людей, для которых улучшенная работа мышц может помочь избежать падений.

Это удивительное открытие указывает на следующие шаги и новые вопросы для лаборатории Panda: увеличивается ли мышечная масса, потому что TRE помогает мышцам лучше восстанавливаться и регенерироваться? Какое влияние оказывает TRE на метаболизм и регенерацию мышц?

«Это очень волнующие вопросы для нас, и мы с нетерпением ждем возможности изучить их более подробно», - говорит Панда.

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