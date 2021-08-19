Как заражаются на футбольных матчах игроки и болельщики: исследование
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Как заражаются на футбольных матчах игроки и болельщики: исследование

7:00:268/19/2021Фото: pixabay.com
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В средствах массовой информации и на социальных платформах было много спекуляций относительно того, привело ли массовых мероприятий к локальному распространению COVID-19.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Личное присутствие может быть безопасным, пока сохраняется социальное дистанцирование
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Крупные собрания могут стать «главными» событиями заражения COVID-19, но недавний анализ показывает, что игры Национальной футбольной лиги (НФЛ) и Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), проводимые с ограниченным личным присутствием, не привели к увеличению в случаях COVID-19 в округах, где они были задержаны. Анализ, проведенный исследователями Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Гарвардской медицинской школы, Технологического института Джорджии и Бостонского медицинского центра, опубликован в JAMA Network Open.

«В средствах массовой информации и на социальных платформах было много спекуляций относительно того, привело ли личное посещение футбольных матчей регулярного сезона НФЛ и NCAA к локальному распространению COVID-19. Мы подумали, что важно оценить, вызывают ли эти игры с посещаемостью рост числа случаев », - говорит первый автор Асмае Туми, бакалавр наук, исследователь из Института технологической оценки MGH, пишет medicalxpress.com.

«Перед проведением исследования мы предполагали, что футбольные матчи вызовут взрывной рост числа случаев; однако оказалось, что это не так, и игры не привели к значительному увеличению числа случаев», говорит старший автор Тургай Айер, доктор философии, магистр наук, доцент Технологического института Джорджии и старший автор исследования.

Для исследования исследователи сопоставили все графства, в которых проводились игры, с личным посещением в 2020 и 2021 годах, с округом без личного присутствия и одинаковым расписанием игр на срок до 14 дней. В соответствующих округах также были аналогичные размеры населения, действовали ограничения, связанные с COVID-19, и тенденции COVID-19.

Анализ включал 796 сыгранных игр НФЛ и NCAA, из которых 528 игр имели личное присутствие. Алгоритм сопоставления возвратил 361 сопоставленный набор. Влияние личного посещения игр NFL и NCAA на распространение COVID-19 в сообществе было незначительным, поскольку оно не превышало 5 новых ежедневных случаев COVID-19 в среднем на 100000 жителей. Это исследование не обнаружило последовательного увеличения ежедневных случаев COVID-19 на 100000 жителей в округах, где игры НФЛ и NCAA проводились с ограниченным личным присутствием. Эти данные свидетельствуют о том, что футбольные матчи NFL и NCAA, проводимые с ограниченным личным присутствием, не были связаны со значительным риском или увеличением числа местных случаев COVID-19.

Исследователи подозревают, что ограниченное личное присутствие, строгое использование масок и открытый воздух помогли предотвратить распространение COVID-19 во время мероприятий NFL и NCAA. «Выводы нашего исследования могут послужить основой для политики посещаемости болельщиков на футбольный сезон 2021 года. Личное присутствие может быть безопасным, пока сохраняется социальное дистанцирование. Хотя в 2021 году у нас есть вакцины от COVID-19, мы должны напоминать себе, что не все вакцинированы и вакцины не на 100% эффективны. При таких вызывающих беспокойство вариантах, как дельта, большие скопления людей все равно могут привести к передаче COVID-19, если люди не носят маски », - говорит соавтор Джагприт Чхатвал, доктор философии, заместитель директора MGH Institute for Technology Assessment и доцент Гарвардской медицинской школы.

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