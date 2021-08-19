Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса
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Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса

3:00:308/19/2021,Лорен БаггеттФото: pixabay.com
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В исследовании смоделировано влияние трех вмешательств - социального дистанцирования, отслеживания контактов и изоляции случаев - на сдерживание COVID-19.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Единственное, чего все хотят избежать, - это новой изоляции
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Появление дельта-варианта и продолжающаяся нерешительность в отношении вакцины заставили многих чиновников здравоохранения и правительства пересмотреть необходимость нефармацевтических вмешательств (НПИ), таких как политика социального дистанцирования, ношение масок, отслеживание контактов и изоляция инфицированных людей для управления новыми всплесками COVID-19. .

Единственное, чего все хотят избежать, - это новой изоляции, но какие меры вмешательства работают лучше всего без необходимости строгого социального дистанцирования? Новое исследование Университета Джорджии предполагает, что чиновники должны уделять первоочередное внимание отслеживанию контактов и карантину.

«Когда трудно добиться социального дистанцирования среди населения в целом , мы все равно можем рассчитывать на отслеживание контактов и изоляцию случаев, если мы сделаем хорошую работу», - сказал ведущий автор Ян Ге, докторант кафедры эпидемиологии и биостатистики колледжа UGA. общественного здравоохранения.

В исследовании, которое недавно было опубликовано в журнале Epidemics , смоделировано влияние трех вмешательств - социального дистанцирования, отслеживания контактов и изоляции случаев - на сдерживание COVID-19 с использованием как реальных данных о пациентах из китайской провинции Чжэцзян, так и компьютерного моделирования.

База данных включала более 1200 симптоматических случаев, зарегистрированных в период с 7 января по 22 февраля 2020 года, и модель учитывала их ежедневные контакты с другими людьми до, во время и после эпидемии. В результате исследователи смогли оценить вклад каждого вмешательства, а не только комбинированный эффект всех трех стратегий.

Они обнаружили, что вспышка в Чжэцзяне была подавлена ​​путем изолирования случаев в течение пяти дней, при этом 36,5% инфицированных контактов были помещены в карантин. Этот сценарий был реализован только при наличии надежного отслеживания контактов.

«Социальное дистанцирование, изоляция случаев и отслеживание контактов имеют решающее значение для подавления эпидемии, и они взаимодействуют друг с другом в том смысле, что, если вы потерпите неудачу в одной области, необходимо усилить другие усилия. В частности, мы заметили, что отслеживание контактов очень важен, несмотря на то, что он не участвует в основных обсуждениях текущих усилий по контролю », - сказал ведущий соавтор Е Шен, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики в UGA.

Помимо тестирования воздействия каждого вмешательства , они также смоделировали сценарии, в которых одни вмешательства были слабее других, например, если для выделения положительного случая требовалось больше или меньше времени.

«Мы обнаружили, что даже при низком уровне распространенности постепенное возобновление работы затруднительно без дальнейшего укрепления НКО», - сказал Шен. В частности, кривая была круче, когда отслеживание контактов было менее эффективным.

Эти результаты приобретают новое значение, поскольку в регионах США и других странах наблюдается резкий всплеск заболеваемости, в то время как многие страны с низким уровнем доходов все еще ждут, когда прибудут вакцины, и продолжают полагаться на эти меры для обеспечения безопасности своих граждан.

«Медленное отслеживание и отсроченная изоляция могут легко увеличить размер вспышки в десятки раз. Мы должны выделить достаточные ресурсы для поддержки таких усилий, например, финансирование сил по отслеживанию контактов, позволяющих людям работать или учиться из дома в случае заражения COVID-19. , и, как минимум, поощрите всех носить маску для лица в помещении », - сказали они.

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