Исследование: Внутренний контроль коронавиурса имеет приоритет над запретами на поездки за границу

С тех пор, как COVID-19 достиг статуса глобальной пандемии, многие страны столкнулись с давлением сдерживания со стороны как внутренней, так и международной передачи после того, как испытали несколько волн эпидемии. Но согласно новой статье, написанной в соавторстве с экспертом по городской экономике и экономике окружающей среды из Университета Иллинойса в Урбане и Шампейне, сдерживание передачи нового коронавируса внутри страны должно быть приоритетом над запретами на международные поездки или ограничениями, якобы направленными на ограничение угрозы вируса от за границей.
Новое исследование Илань Сюй («E-Lan SHE»), профессора экономики сельского хозяйства и экономики потребления в Иллинойсе, показывает данные из Китая о том, что завезенные случаи COVID-19 имеют лишь ограниченное влияние на подтвержденные случаи в стране - но это только в том случае, если механизмы смягчения внутренней передачи держали вирус под контролем, пишет medicalxpress.com.
«Поскольку COVID-19 и его варианты продолжают распространяться по всему миру, странам необходимо одновременно управлять рисками как внутреннего распространения, так и международного импорта, но относительные масштабы этих угроз со временем меняются и в значительной степени зависят от того, насколько слабые или сильные. внутренняя передача есть ", - сказала она.
Согласно докладу, меры по переносимости, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, тестирование и своевременный карантин, более эффективны, чем общие ограничения на поездки.
«Помимо международных запретов на поездки, вы можете легко остановить международную передачу с помощью всех видов нефармацевтических вмешательств - например, двойного отрицательного теста перед въездом в страну; предварительной регистрации состояния здоровья; обязательного централизованного карантина; и всеобщего маскирования, например», - сказал Сюй. . «С учетом сказанного, все вмешательства на международном уровне имели бы почти незначительный эффект, если бы внутренние меры по передаче инфекции не были приняты или если бы внутренний вирус уже распространяется экспоненциально».
Сюй и ее соавторы провели многомасштабный географический анализ распространения COVID-19 для количественной оценки риска завоза вируса при различных сценариях политики, используя данные из Китая весной 2020 года.
Используя данные крупномасштабной мобильности Китая и данные о международных рейсах, исследователи построили интегрированную сеть из 284 китайских городов и 48 стран и регионов, которые учли динамические эффекты политики ограничения поездок и различных векторов передачи инфекционных заболеваний, в том числе внутри города, между -городская и трансграничная передача.
«Мы обнаружили, что внутригородская передача инфекции была доминирующим механизмом передачи в Китае в начале вспышки, и что все внутренние механизмы передачи были приглушены или значительно ослаблены до того, как импорт представлял угрозу», - сказал Сюй. «Таким образом, время для различных вмешательств имеет значение. Поскольку наше моделирование показывает, что риск завоза ограничен, когда передача внутри страны находится под контролем, мы также обнаружили, что совокупное количество случаев в Китае к концу апреля 2020 года было бы почти в 13 раз выше, если бы внутренняя передаваемость была восстановился до уровня, предшествующего сохранению, после ввоза и в 32 раза выше, если внутренняя передаваемость оставалась на уровне, предшествующем хранению.
«Вот почему крайне важно держать под контролем внутреннюю передачу».
Исследователи обнаружили, что даже без ограничений на международные поездки и контроля за передачей инфекции из-за рубежа завозные случаи имели бы лишь ограниченное влияние на общее количество подтвержденных случаев в Китае, несмотря на чрезвычайно низкий уровень внутренних случаев.
«Это произошло потому, что внутренние механизмы передачи были значительно подавлены, когда возник риск импорта», - сказал Сюй. «Хотя агрессивная политика сдерживания китайского правительства, откалиброванная в нашей базовой модели, может оказаться нежизнеспособной в других странах, наше моделирование показывает, что политика контроля импорта является наиболее эффективной, когда внутренние передачи, по крайней мере, частично подавлены, поскольку неконтролируемые внутренние передачи могут экспоненциально увеличивают эффект от импорта ".
По словам Сюй, исследование заполняет пробел в исследовательской литературе путем количественной оценки риска завоза при различных механизмах, динамике и взаимодействиях передачи COVID-19 в различных географических масштабах по мере его распространения в пределах городов, между городами и через национальные границы.
«Наши результаты дают практическое представление о сдерживании инфекционных заболеваний и призывают к совместным и скоординированным глобальным усилиям по подавлению», - сказала она. «Инфекционные болезни постоянно передаются по всему миру, так что это своего рода глупая мысль:« Мы просто отключим международные поездки, и все ». Это будет идти своим чередом ». Исследование подчеркивает необходимость скоординированного подхода в условиях глобальной пандемии. Каждой стране действительно необходимо координировать действия друг с другом; и даже внутри страны каждое государство должно координировать свои действия друг с другом. Нам напоминают этого нового, поскольку дельта-вариант продолжает распространяться в США и за рубежом ».
Статья была опубликована в Proceedings of the National Academy of the Sciences .