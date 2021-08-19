Дети глотают магнитные шары и кубики: будьте внимательны, родители

В новом отчете говорится, что десять миллионов мощных магнитных шаров и кубов были отозваны в Соединенных Штатах, потому что они создают риск серьезной травмы или смерти в случае проглатывания.
ООО «Дзен Магнитс» известно о двух детях, которые проглотили магниты Дзен и которым потребовалась операция по удалению магнитов и частей их кишечника и кишечника. Кроме того, CPSC <Комиссия по безопасности потребительских товаров> осведомлена о других сообщениях о детях и подростках, употребляющих наркотики в больших количествах. - с питанием от магнитов и потребовала хирургического вмешательства. Девушка 19 месяцев умерла, проглотив аналогичные мощные магниты », - говорится в пресс-релизе CPSC.
В нем говорилось, что Zen отказался произвести добровольный отзыв, поэтому CPSC подала в суд на компанию из Колорадо, чтобы добиться принудительного отзыва, сообщает medicalxpress.com.
Он включает в себя все магниты Zen Magnets и Neoballs, которые представляют собой высокомощные 5-миллиметровые (мм) сферические магниты. Магниты Дзен продавались по отдельности и в наборах по 72 штуки; 216 с шестью запчастями; и 1728 с 8 запасными частями. Neoballs продавались индивидуально и в наборах восьми цветов: серебряный, золотой, красный, оранжевый, зеленый, красный, синий и фиолетовый.
Продукты продавались онлайн на Neoballs.com и ZenMagnets.com с января 2009 года по цене от 12 до 264 долларов за комплект или по отдельности по цене от 6 до 10 центов за магнит.
При проглатывании мощных магнитов они могут взаимодействовать друг с другом или с другими металлическими предметами и застревать в пищеварительной системе, что приводит к перфорации, скручиванию и / или закупорке кишечника, инфекции, заражению крови и смерти.
«Когда потребители видят, что эти товары продаются для детей на надежных сайтах электронной коммерции , многие из этих товаров продаются иностранными фирмами, потребители полагают, что они безопасны», - сказал Роберт Адлер, исполняющий обязанности председателя CPSC. «Но на самом деле эти магниты могут причинить детям травмы на всю жизнь или даже хуже. Вот почему так важно, чтобы сайты электронной коммерции не позволяли продавать эти товары детям, и почему дети в большей безопасности, когда эти товары не продаются".
С 2009 по 2018 год в США было два случая смерти, и в отделениях неотложной помощи больниц США было оказано лечение по меньшей мере 4500 случаев, связанных с проглатыванием небольших магнитов. По данным CPSC, в большинстве случаев участвовали дети в возрасте от 11 месяцев до 16 лет.
«Печальная правда в том, что мы играем в шутку с этими опасными продуктами, и каждый из них, который мы упускаем, может иметь серьезные последствия для маленьких детей и подростков», - сказал Адлер. «Но до тех пор, пока мы не сможем полностью вывести эти продукты с рынка, нам просто нужно проявлять бдительность».
Родители и другие опекуны должны убедиться, что дети понимают опасность проглатывания магнитов. Они должны знать, что нельзя подносить магниты ко рту или носу во время игры или использовать магниты в качестве пирсинга, говорится в сообщении CPSC.
Уберите магниты, маленькие магниты и небольшие предметы, содержащие магниты, из домов, где есть дети, которые могут случайно или намеренно проглотить их, советует CPSC.
Следите за незакрепленными магнитами и регулярно осматривайте игрушки и детские игровые площадки на предмет отсутствия или смещения магнитов.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы подозреваете, что ваш ребенок проглотил магнит.
Родители и опекуны должны посетить веб-сайт CPSC, чтобы узнать, были ли отозваны магнитные игрушки их ребенка. Если они были отозваны, немедленно прекратите их использовать, советует комиссия, и получите средство правовой защиты, предлагаемое фирмой.