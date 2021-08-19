Разъяснение о ревакцинации: зачем нужна третья прививка против коронавируса?

Представители здравоохранения США могут вскоре порекомендовать вакцинацию против COVID-19 полностью вакцинированным американцам. Посмотрите, что мы знаем о бустерах и о том, как они могут помочь в борьбе с коронавирусом: зачем нам нужны бустеры?
Защита от вакцин со временем снижается. Например, ревакцинация от столбняка рекомендуется каждые 10 лет.
Исследователи и представители здравоохранения отслеживают реальную эффективность вакцин против COVID-19, чтобы узнать, как долго сохраняется защита у вакцинированных людей. Вакцины, разрешенные в США, по-прежнему обеспечивают очень надежную защиту от тяжелых заболеваний и смерти, сообщает medicalxpress.com.
Но лабораторные анализы крови показали, что антитела - один из уровней защиты иммунной системы - могут со временем ослабевать. Это не означает, что защита исчезает, но это может означать, что защита не такая сильная или что организму может потребоваться больше времени, чтобы сопротивляться инфекции.
Дельта-вариант усложнил вопрос о том, когда давать бустеры, потому что он намного более заразен, и большая часть данных, собранных об эффективности вакцины, относится к тому времени, когда дельта-вариант получил широкое распространение. Дельта набирает обороты одновременно с тем, что иммунитет к вакцинам может снижаться и у первых вакцинированных людей.
Израиль предлагает ревакцинацию людям старше 50 лет, вакцинированным более пяти месяцев назад. Франция и Германия планируют предложить некоторым людям бустеры осенью. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что оно также изучает данные, чтобы узнать, нужны ли ревакцинации.
КОГДА ОНИ БУДУТ?
Это зависит от того, когда вы сделали первые снимки. Одна из возможностей заключается в том, что чиновники здравоохранения порекомендуют людям сделать ревакцинацию примерно через восемь месяцев после второй прививки вакцины Pfizer или Moderna.
Официальные лица продолжают сбор информации об одноразовой вакцине Johnson & Johnson, которая была одобрена в США в конце февраля, чтобы определить, когда рекомендовать бустеры.
КТО ИХ ПОЛУЧИТ?
Первые люди, вакцинированные в Соединенных Штатах, скорее всего, будут первыми в очереди на ревакцинацию. Это означает, что медицинские работники , жители домов престарелых и другие пожилые американцы были первыми, кто был вакцинирован после того, как прививки были разрешены в декабре прошлого года.
БУСТЕР? ТРЕТИЙ КАДР? КАКАЯ РАЗНИЦА?
Реципиенты трансплантата и другие люди с ослабленной иммунной системой, возможно, изначально не получили достаточной защиты от вакцин. Теперь они могут получить третью дозу по крайней мере через 28 дней после второй прививки в рамках первоначальной серии прививок, необходимой для полной вакцинации. Людям с нормальной иммунной системой ревакцинации назначают намного позже после полной вакцинации - не для того, чтобы установить защиту, а чтобы снова ее усилить.
КАКИЕ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ?
До сих пор неизвестно, должны ли люди делать прививки того же типа, что и при первой вакцинации. И ведущие советники по вопросам здравоохранения страны будут искать доказательства безопасности бустеров и того, насколько хорошо они защищают от инфекций и тяжелых заболеваний.
Глобальный доступ к вакцинам также важен для сдерживания пандемии и предотвращения появления новых вариантов. Ракетные инъекции могут ограничить и без того ограниченные глобальные поставки вакцин.
А что насчет непривитых?
Доктор Мелани Свифт, которая возглавляла программу вакцинации в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота, говорит, что делать больше прививок людям, которые еще не вакцинировались, - это «наш лучший инструмент не только для предотвращения госпитализации и смертности от вариант дельта, но для прекращения передачи ". По ее словам, каждая инфекция «дает вирусу больше шансов мутировать, неизвестно, каким может быть следующий вариант».
«Люди, которые сделали прививку впервые, скорее всего, выстроятся в очередь и получат ревакцинацию», - говорит Свифт. «Но в целом мы не достигнем наших целей, если все их непривитые соседи не будут вакцинированы».