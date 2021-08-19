Прогремит ли гроза над Бердском в Преображение Господне 19 августа
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Прогремит ли гроза над Бердском в Преображение Господне 19 августа

6:30:248/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер северный  ночью 2-7 м\с днем 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с. 

Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С
Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С

Метеорологическая обстановка 19 августа в Бердске.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный  ночью 2-7 м\с днем 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с.  Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.

19 августа - +18 +20.

Яблочный Спас в 2021 году отмечается 19 августа. Это народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.

Традиции и обряды праздника

Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования.

В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.

В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.

В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят варенья и компоты, сушат. Они выпекают из постного теста пироги и блины с фруктовой начинкой.

До праздника стараются собрать урожай зерновых культур. 19 августа начинается сбор винограда, гороха.

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