Прогремит ли гроза над Бердском в Преображение Господне 19 августа

Метеорологическая обстановка 19 августа в Бердске.
Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный ночью 2-7 м\с днем 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
19 августа - +18 +20.
Яблочный Спас в 2021 году отмечается 19 августа. Это народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.
Традиции и обряды праздникаЯблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования.
В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.
В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.
В этот день хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят варенья и компоты, сушат. Они выпекают из постного теста пироги и блины с фруктовой начинкой.
До праздника стараются собрать урожай зерновых культур. 19 августа начинается сбор винограда, гороха.