Тысячи поддельных карт вакцины против коронавируса изымают в США
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Тысячи поддельных карт вакцины против коронавируса изымают в США

6:00:168/19/2021,Adam ShawФото: foxnews.com
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Кража и продажа карт вакцинации COVID-19 непростительны и недопустимы.

Фармацевт из Чикаго был арестован во вторник после того, как якобы присвоил более 1200 долларов, продав десятки подлинных карт вакцинации COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Таможенно-пограничная служба (CBP) конфисковала тысячи поддельных карт вакцины COVID-19 в десятках поставок в этом финансовом году, в том числе недавно из Китая.

Агентство сообщило в заявлении в пятницу, что сотрудники CBP, работающие в Мемфисе, обнаружили 51 карту вакцинации COVID-19 «низкого качества» из Шэньчжэня, Китай, на пути в Новый Орлеан.
Это была всего лишь одна из 15 отправлений за одну ночь, отправленных в разные города.

Агентство сообщило, что на карточках есть места для имени и дней рождения, производителя вакцины, номера партии и места, где была сделана прививка. В данном случае они были низкого качества,
с рядом опечаток, незаконченных слов и испанского с ошибками на обороте, сообщает foxnews.com.

В этом финансовом году, начавшемся в октябре 2020 года, только в Мемфисе было произведено 121 изъятие на общую сумму 3017 карт. У CBP есть сообщение для тех, кто рассматривает возможность покупки поддельных карточек с вакцинами.

«Эти прививки бесплатны и доступны повсюду», - говорит Майкл Нейперт.
Об этом говорится в заявлении директора порта Мемфиса. «Если вы не хотите получать вакцину, это ваше решение. Но не заказывайте подделку, не тратьте время моих офицеров, не нарушайте закон и не представляйте себя в ложном свете.

"Офицеры CBP в районе порта Мемфиса по-прежнему привержены пресечению контрабанды контрабанды контрафактной продукции и защите наших общин.
Но знайте, что когда вы заказываете поддельную карту vaxx, вы тратите время моих офицеров, поскольку они также изымают фентанил и метамфетамины », - сказал он.

Новости о захвате поступают, когда ряд городов либо внедряют, либо рассматривают возможность внедрения,
вакцина требует посещения определенных мест или мероприятий - и использования карт вакцины как способа проверки этой информации.

Между тем, фармацевт из Чикаго был арестован во вторник после того, как якобы присвоил более 1200 долларов, продав десятки подлинных карт вакцинации COVID-19 на eBay в начале этого года.

Тангтанг Чжао, 34 года, обвиняется по 12 пунктам обвинения в хищении государственного имущества.

«Кража и продажа карт вакцинации COVID-19 непростительны и недопустимы», - говорится в заявлении специального агента IG Министерства здравоохранения и социальных служб США Ламонт Пью III.
"Мошенники, совершающие такие противоправные действия, подрывают усилия по борьбе с пандемией и получают прибыль за счет общества.

Пол Бест из Fox News внес вклад в этот отчет.

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