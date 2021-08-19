Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма

5:45:368/19/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Напоминаем, что 24 августа разразится сильная магнитная буря. И пока ФИАН этот прогноз не снял с повестки дня.

Геоудар начнется с 3 ночи и до 6 утра по Москве, в Новосибирске это с 7 утра и до 11 часов
Геоудар начнется с 3 ночи и до 6 утра по Москве, в Новосибирске это с 7 утра и до 11 часов

Сегодня, 19 августа, в Яблочный Спас какой будет ситуация с магнитными бурями? Ждем ли спокойный день? Можем обрадовать – сутки будут почти спокойными. Лишь несколько периодов будут слабые магнитные возмущения. Именно такие, которые ощутят самые-самые метеочувствительные люди.
Геоудар начнется с 3 ночи и до 6 утра по Москве, в Новосибирске это с 7 утра и до 11 часов. Сибиряков встретит «бодрое» утро. Затем в 18.00 разразится очередное геомагнитное воздействие, что в Сибири равно 22.00 часам.
В остальное время все будет спокойно и безмятежно. Но напоминаем, что 24 августа разразится сильная магнитная буря. И пока ФИАН этот прогноз не снял с повестки дня. И скорее всего, отголоски удара мы будем ощущать несколько дней.
Что посоветовать чувствительным к магнитным колебаниям Солнца людям?
- Не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
- Употребляйте легкую пищу, откажитесь от сладкого, соленого, копченого и жирного.
- Следите за своим артериальным давлением. Если повысилось или резко понизилось, то прибегайте к препаратам, которые назначил врач.
- Если у вас будет повышенная раздражительность, то постарайтесь избегать ссор и конфликтов, если вас будут провоцировать, просто корректно удалитесь.
- Высыпайтесь.
- Дышите свежим воздухом, не курите и не пейте крепкие алкогольные напитки.
- Конечно, не забывайте про жидкость, лучше воду с лимоном.
Берегите себя и свое здоровье!

Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Откуда берется ненавистное «пузико» в среднем возрасте
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Васильева уволена: важные детали произошедшего
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Трех «сидящих за столом» мертвых студентов нашли в Ярославле
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
магнитные буриметеозависимые людиметеопатыгеоудар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
5:45:36 8/19/2021
Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp
5:36:11 8/19/2021
Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp
Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
5:30:08 8/19/2021
Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд
5:01:39 8/19/2021
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд
Разъяснение о ревакцинации: зачем нужна третья прививка против коронавируса?
4:30:47 8/19/2021
Разъяснение о ревакцинации: зачем нужна третья прививка против коронавируса?
С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей
4:23:48 8/19/2021
С Яблочным Спасом искренние поздравления для родных и яркие открытки для друзей
Исследование: Внутренний контроль коронавиурса имеет приоритет над запретами на поездки за границу
4:00:18 8/19/2021
Исследование: Внутренний контроль коронавиурса имеет приоритет над запретами на поездки за границу
Дети глотают магнитные шары и кубики: будьте внимательны, родители
3:30:41 8/19/2021
Дети глотают магнитные шары и кубики: будьте внимательны, родители
Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса
3:00:30 8/19/2021
Отслеживание контактов - ключ к подавлению коронавируса
Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу
2:30:13 8/19/2021
Какую уникальную пользу приносит ограниченное по времени питание: по возрасту и полу