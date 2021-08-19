Сегодня, 19 августа, в Яблочный Спас какой будет ситуация с магнитными бурями? Ждем ли спокойный день? Можем обрадовать – сутки будут почти спокойными. Лишь несколько периодов будут слабые магнитные возмущения. Именно такие, которые ощутят самые-самые метеочувствительные люди.
Геоудар начнется с 3 ночи и до 6 утра по Москве, в Новосибирске это с 7 утра и до 11 часов. Сибиряков встретит «бодрое» утро. Затем в 18.00 разразится очередное геомагнитное воздействие, что в Сибири равно 22.00 часам.
В остальное время все будет спокойно и безмятежно. Но напоминаем, что 24 августа разразится сильная магнитная буря. И пока ФИАН этот прогноз не снял с повестки дня. И скорее всего, отголоски удара мы будем ощущать несколько дней.
Что посоветовать чувствительным к магнитным колебаниям Солнца людям?
- Не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
- Употребляйте легкую пищу, откажитесь от сладкого, соленого, копченого и жирного.
- Следите за своим артериальным давлением. Если повысилось или резко понизилось, то прибегайте к препаратам, которые назначил врач.
- Если у вас будет повышенная раздражительность, то постарайтесь избегать ссор и конфликтов, если вас будут провоцировать, просто корректно удалитесь.
- Высыпайтесь.
- Дышите свежим воздухом, не курите и не пейте крепкие алкогольные напитки.
- Конечно, не забывайте про жидкость, лучше воду с лимоном.
Берегите себя и свое здоровье!
Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
Напоминаем, что 24 августа разразится сильная магнитная буря. И пока ФИАН этот прогноз не снял с повестки дня.
Сегодня, 19 августа, в Яблочный Спас какой будет ситуация с магнитными бурями? Ждем ли спокойный день? Можем обрадовать – сутки будут почти спокойными. Лишь несколько периодов будут слабые магнитные возмущения. Именно такие, которые ощутят самые-самые метеочувствительные люди.
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От редакции
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