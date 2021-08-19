Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд

Эрик Букер выпил газировку без сахара, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Вместо коробки Пшеницы этот парень должен увидеть бутылку содовой.
Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что был установлен мировой рекорд по самому быстрому времени, чтобы выпить два литра газировки. Рекорд был установлен ютубером, у которого есть канал, на котором, что вполне уместно, он выпивает разное количество и виды газировки так быстро, как только может, пишет foxnews.com.
Эрик «Бэдлендс» Букер установил мировой рекорд, выпив двухлитровый контейнер всего за 18,45 секунды. Рекорд недавно был подтвержден блогом Книги рекордов Гиннеса.
Букер, который также является рэпером, на самом деле пил газировку (колу без сахара) еще в мае в Селдане, Нью-Йорк. Он действительно пил газировку из банки с размерами, указанными на боку, в отличие от обычной двухлитровой бутылки.
Неудивительно, что после того, как Букер выпил столько газировки, он, по-видимому, сильно отрыгнул.
Помимо газировки, Букер на своем канале решает различные проблемы с едой.
Он также умеет хорошо питаться и занимает 23-е место в рейтинге Major League Eating.
Согласно Guinness, есть еще несколько рекордов, связанных с употреблением алкоголя, которые Букер также может попытаться побить. Только в этом году мужчина из Германии установил новый рекорд самого быстрого времени, чтобы выпить Capri Sun, выпив один из пакетов всего за 14.
30 секунд.
В прошлом году мужчина из Висконсина выпил литр подливки за 38,22 секунды, установив себе мировой рекорд. Другой житель Нью-Йорка установил рекорд, выпив бутылку сиропа за 10,84 секунды в 2017 году.