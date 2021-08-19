Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?

Бетани Угарте, основательница блога о здоровом питании «Lilsipper», говорит Fox News, что бананы можно замораживать на несколько недель.
Если вы устали от слишком быстрого созревания бананов, есть способ, который поможет продлить срок хранения этих фруктов.
Блогер о здоровом питании и образе жизни Бетани Угарте поделилась видео, на котором она замораживает целый банан, в свой аккаунт Lilsipper TikTok, и клип быстро стал вирусным, набрав более 448 800 просмотров, пишет foxnews.com.
По словам Угарте, замораживание бананов с кожурой помогает предотвратить потемнение и ожог съедобной части фруктов.
«Этот хакер работает каждый раз! Я делаю это годами», - сказал Угарте Fox News. «Их можно хранить буквально месяц, и они как новые».
@lilsipper_officialAlso if you’re lazy and don’t want to prep your 🍌 for smoothies #bananas #frozenbanana #kitchenhack #cookinghack #foodprep
♬ original sound - Bethany Ugarte
Другие льготы, которые, по словам Угарте, можно получить от замораживания бананов в кожуре, включают: не тратить впустую пластиковые пакеты, сохранять фрукты в санитарном состоянии с меньшими шансами заражения и экономить время на приготовлении пищи, включая приготовление смузи.
Когда вы собираетесь съесть бананы, Угарте рекомендует разморозить фрукты горячей водой.
Затем его можно разрезать пополам и очистить.
В то время как кожура при замораживании заметно темнеет, на внутренней стороне банана не должно быть коричневых пятен.
Комментаторы TikTok разделились по поводу хака для бананов Угарте: некоторые пользователи предпочитали снимать кожуру перед замораживанием или вообще не замораживать бананы. Другие поделились, что они опробовали метод, который использует Угарте, и добились успеха.
«Я делаю это все время, но использую их для бананового хлеба», - написал один пользователь.
«Я делаю это по утрам от дрожи», - поделился другой комментатор. «Вместо того, чтобы обливать его горячей водой. Я ставлю его в микроволновую печь на 15 секунд, затем переворачиваю и ставлю на 10».
«Струя горячей воды», - заметил один из пользователей TikTok.
«Я всегда просто раню пальцы от сколов кожуры».
В приложении FoodKeeper Министерства сельского хозяйства США говорится, что замороженные бананы можно хранить более одного месяца. Согласно приложению, бананы можно безопасно хранить в морозильной камере от двух до трех месяцев с момента покупки. Охлаждение следует производить только через три дня с момента покупки.