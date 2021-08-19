63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии
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63-летняя Мадонна с шестью детьми и другом 27-летним Ахламаликом позирует в свой день рождения в Италии

9:24:528/19/2021,ХАЙДИ ПАРКЕРФото: instagram.com/madonna
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Мадонна - мать шестерых детей. И певица обычно не позирует со всеми своими детьми одновременно, потому что двое старших уже взрослые и живут отдельно от нее.

Ее любовь: она также позировала со своей давней любовью Ахламалик, который был в зеленой рубашке с принтом и в очках.


Мадонна - мать шестерых детей. Певица обычно не позирует со всеми своими детьми одновременно, потому что двое старших уже взрослые и живут отдельно от нее.

Но во время своего 63 -летия в Италии она себе это позволила.

У звезды дети -  Лурдес, 24 года, Рокко, 21 год, Дэвид Банда, 15 лет, Мерси Джеймс, 15 лет, и близнецы Эстер и Стелла Чикконе, 8 лет, сообщает dailymail.co.uk/.

«Под чарами Византийской империи», - написала певчая птица в подписи к своим 16,3 миллионам подписчиков в Instagram.

Отец Лурдес - Карлос Леон, личный тренер, ставший актером, Мадонна раньше встречалась в Нью-Йорке.

Отец Рокко - кинорежиссер Гай Ричи, за которого Мадонна была замужем с 2000 по 2008 год.
Певица удочерила Мерси Джеймс в 2009 году и близнецов Эстер и Стеллу Мвале в 2017 году из Малави вместе со своим братом Дэвидом Бандой, которого она удочерила в 2006 году.

Мадонна выглядела потрясающе с инкрустированными драгоценными камнями украшениями на лице, когда она распустила свои светлые волосы и была в глубоком платье с чулками в сеточку и туфлях Мэри Джейн с колье-чокером.

Она также позировала со своей давней любовью Ахламаликом, который был в зеленой рубашке с принтом и в очках.

Будущая супермодель в пути: Лурдес была великолепна в облегающем обнаженном платье с распущенными черными волосами


Лурдес была великолепна в облегающем обнаженном платье с распущенными черными волосами.

А на Рокко была легкая рубашка с серыми брюками, когда он обнял младшего брата Дэвида, который смоделировал бирюзовый топ и джинсовые брюки.

Мерси была прекрасна в рубашке с цветочным принтом и белой юбке. А еще близнецы были одеты в красивые платья с принтом и черные лоферы от Gucci.

За день до того, как королева поп-музыки поделилась несколькими изображениями в своем аккаунте в Instagram, которые запечатлели еще один год вокруг солнца, поскольку она, казалось, была в хорошем настроении со своими родными и близкими.

Светловолосая красавица была одета в бледно-голубое платье с шелковым принтом, когда она распускала волосы мягкими волнами, позируя со своим парнем Ахламаликом Уильямсом, 27 лет.
«Пусть начнутся игры на день рождения», - сказала звезда «Правда или действие», добавив смайлик с сине-фиолетовым сердечком.

id="attachment_716806" align="aligncenter" width="634"] Немного лизнуть: певица поделилась вафельным рожком с мороженым со своим 27-летним парнем Ахламаликом Уильямсом

 

Поп-икона собирается отпраздновать свое 40-летие в индустрии звукозаписи в 2022 году, и теперь она готова лично курировать роскошные издания для многих из своих знаковых альбомов в рамках соглашения с Warner.
Мадонна, выпустившая свой дебютный сингл с Warner в 1982 году, сказала: «С самого начала Warner Music Group с особой заботой и вниманием помогала донести мою музыку и видение всем моим поклонникам по всему миру.



 










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«Они были замечательными партнерами, и я рада начать с ними следующую главу, чтобы отметить мой каталог за последние 40 лет».

 



 










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Публикация от Madonna (@madonna)




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